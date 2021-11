A szigorú szabályozás ellenére sokan rendelhetik ezt karácsonykor

Bár az eszköz és a rá kötött biztosítás sokba kerül, a vizsga és a bejelentés mégsem mondható drágának a drónoknál. Az eszköz nagyságától függően több szabályozás is vonatkozik a tulajdonosokra, mégis úgy fest: idén karácsonykor is népszerű ajándék lehet a drón – írja a Pénzcentrum.

A drónokra érvényben lévő szabályokat még 2021 februárjában hozták meg, Magyarország pedig az uniós előírásokat követte. Ennek értelmében a drón pilóta nélküli légi járműnek minősül. Két kategóriába tartozhatnak az eszközök:

a nyílt kategóriában 120 méternél távolabbra nem repülhet fel az eszköz, és emberek felé sem irányíthatjuk azt, míg a speciális kategóriába az egészen nagy, akár 25 kilogrammos készülékek tartoznak.

A bejelentést, nyilvántartást az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál lehet elintézni, itt a nyilvántartásba vétel 2000 forint, míg erről az igazolás 4000 forint körül mozog.

A lap több nagyobb tech-áruházat is megkeresett a drón piaccal, illetve saját eszközeikkel kapcsolatban. Az Alza webáruház az érdeklődésre azt közölte: jelenleg mintegy 57 modellt árusítanak, itt az új modellekre is komoly a kereslet, még akkor is,. ha az a magasabb árkategóriába tartozik.

A drónok értékesítése közel duplájára nőtt az előző évhez képest, 90 százalék feletti a növekedés. Kialakult egy olyan vásárlói csoport, akik a technológiailag lefejlettebb drónokra vágynak, mint a nemrég bemutatott DJU Air2S Fly More Combo, ami magas ára ellenére is igen sikeres

– közölte a Pénzcentrummal az Alza.hu magyarországi vezetője, Takács Csaba, aki hozzátette: a DJI Mini 2 és a DJI Mini készülékei is népszerűek, mivel ezek az alapmodellek alacsonyabb áron mozognak.

A negyedik negyedévben (karácsonyi szezonban) a drónok eladásai minden évben a legmagasabbak, mivel a drónok szép, és népszerű ajándékot jelentenek a technológia iránt érdeklődőknek. Idén várhatóan a DJI Mini 2 Fly More Combo modell lesz az egyik legnépszerűbb választás

– folytatta.

A lap az eMagot és az Extreme Digitalt is megkereste azzal kapcsolatban, melyik modellek számítanak a népszerűnek.

Mostanra éves szinten ezres nagyságrendben fogynak a drónok. Mind az eMAG-nál, mind az Extreme Digitalnál jól fogytak a drónok tavasztól őszig, októberben érzékeltünk mindkét márka esetében visszaesést: nem tudni, hogy a Black Friday leárazásokat akarják kivárni a vásárlók, vagy egyszerűen a rossz idő miatt szorult vissza a terméktípus (hiszen esőben, nagy szélben nem igazán lehet használni a kereskedelmi forgalomban elérhető drónokat).

– válaszolta a bolt. Szerintük ugyanakkor az idén hatályba lépett előírásokat figyelembe véve mindössze annak érdemes drónt vásárolnia, akit behatóbban érdekel a technológia, és akár professzionális fotózással, videózással foglalkozik, ugyanis az eszközök regisztrációja mellett személyesen kell vizsgát tenni a közlekedési hatóságnál a legális használathoz.

Nem számítunk arra, hogy idén tömegtermék lenne karácsonykor a drón, ugyanakkor egyre nagyobb tudású, profibb gépeket keresnek a vásárlók, tehát elképzelhető, hogy az eladások által generált forgalom tekintetében viszont lesz növekedés

– szögezte le az eMag/Extreme Digital.