Az agrárminiszter számszerűsíteni akarja, hogy mennyi kárt okozott Bige László

Tegnap Nagy István agrárminiszter még azt írta, hogy Bige László, a Nitrogénművek Zrt. tulajdonosa felbecsülhetetlen kárt okozott a magyar gazdáknak, mai nyilatkozata szerint a tárca mégis megpróbálja felbecsülni, hogy számszerűen mennyi pénz az annyi – a politikus a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) elnökével tartott közös hétfői sajtótájékoztatóján beszélt erről.

Az agrárminiszter azt közölte, hogy megvédik a magyar gazdákat és fogyasztókat a „tisztességtelen vállalkozóktól”. Szerinte Bige László komoly csapást mért a magyar mezőgazdaságra, cége piaci helyzetét kihasználva mesterségesen emelte a műtrágya árát, a mostani, egyébként is magas világpiaci árak mellett, így annak költsége az előző évekhez képest a négyszeresére növekedett.

Nagy István szerint Bige László ezzel nemcsak piaci szabálytalanságot tett, hanem „megbocsáthatatlan etikai vétséget” is elkövetett, amellyel minden magyar vásárlót megkárosított, hogy extraprofithoz jusson. Mint mondta, az Agrárminisztérium „határozottan kiáll azért, hogy a gazdálkodókat és a magyar családokat senki se károsítsa meg saját profitnövekedése érdekében”.

Az agrárminiszter arról is beszélt, hogy a kartell a teljes hazai műtrágyapiacot érintette, amely miatt a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 14,1 milliárd forintos bírságot szabott ki a kartellezőkre. Nagy István baloldali milliárdosnak titulálta Bige Lászlót, aki szerinte „még egy fenyegetésnek beillő nyilatkozatot is tett a gazdák irányába”, miszerint idén a magyar gazdák már csak egyetlen napon vehetnek műtrágyát, ami megmarad, azt külföldi vevőnek adják el.

Győrffy Balázs, a NAK elnöke a többi között arról beszélt, hogy a földgáz árának tízszeresére emelkedése mellett „kartellezés is rombolta” a műtrágyapiacot Magyarországon. A műtrágya a mezőgazdaságban nem megkerülhető inputanyag, „a nitrogénműtrágya a növények üzemanyaga” – mondta. Ezt követően Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölttel kapcsolatban elmondta:

gyakoroló gazdálkodóként (…) külön kikérem magának, hogy a tőlem ellopott pénzből finanszírozzák egy olyan ember miniszterelnök-jelölti kampányát, aki hódmezővásárhelyi polgármesterként a földadó bevezetésével üzent a magyar vidéknek

– fogalmazott.

Jakab István, a Magosz elnöke azt mondta, hogy Bige László „esélyt kapott, élt a lehetőséggel, komoly vagyont szerzett, és ezt a vagyont csalásra és zsarolásszerű tevékenységre használta”, amit a Magosz a „leghatározottabban” visszautasít.

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy a GVH több mint tízmilliárd forintos bírságot szabott ki a Nitrogénművek Zrt.-re és vállalkozáscsoportjára. Bige László szerint ilyen összegre még senkit nem büntettek Magyarországon, és úgy gondolja, hogy nincs is olyan bíróság, amely jogosnak tartaná ezt. A vállalkozó, valamint a Nitrogénművek korábban megalapozatlannak nevezte a vádakat, a GVH-cégcsoportot érintő határozatát pedig elutasították. Bige László nemrég arról is beszélt, hogy Csányi Sándor OTP-vezér Orbán Viktor miniszterelnök engedélyével évek óta az állami hatóságokat magánhadseregként használva próbálja tönkretenni őt, és így akarja megszerezni a cégbirodalmát.

