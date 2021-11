Még több magyar beszállítóra támaszkodna a Lidl

Közel egy évtizede indult a magyar beszállítókat támogató programjuk. Hogyan alakult az elmúlt időszakban a magyar partnereik száma?

Nyolc évvel ezelőtt indítottuk el a Lidl a magyar beszállítókért programunkat, melynek köszönhetően

ma már közel 450 hazai vállalkozással működünk együtt, és vásárlóink évente közel 3800 hazai terméket találhatnak meg a polcokon.

Célunk, hogy tovább növeljük ezt a számot, és még több hazai vállalkozással alakítsunk ki partneri együttműködést. A program sikerességét alátámasztja az a tény is, hogy évről évre növekszik a magyar beszállítóktól vásárolt élelmiszerek beszerzési értéke, ami 2020-ban közel 22 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

Hogyan és miként támogatják a beszállítókat? Mit takar a Lidl a magyar beszállítókért program?

A program elindításával az volt a célunk, hogy minél több kiváló hazai partnerrel dolgozzon együtt, és minél nagyobb arányban kerüljenek magyar származású termékek az áruházak polcaira. Számunkra fontos az is, hogy hosszú távon biztos üzleti partnerként álljunk beszállítóink mellett, ami egyrészt stabil bevételi forrást jelent számukra, másrészt pedig folyamatos fejlődési lehetőséget biztosítsunk számukra.

A beszállítóvá válás egyik legfontosabb eleme, hogy a vállalkozás kiváló és kiszámítható minőségben és megfelelő mennyiségben tudjon szállítani, és kellően motivált legyen. Beszállítóink között megtalálhatóak a nagy méretű vállalatok és a kisebb cégek egyaránt. Olyan rendszert építettünk ki, ahol a kisebb méretű partnereinknek is esélye van arra, hogy termékeik megjelenjenek az áruházakban. A partneri együttműködés során nagyon nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy a beszállítói program révén beszállítóink a külpiacokra – nem csak régiós országokba – is eljussanak, ezáltal is támogatva a magyar gazdák érvényesülését és a hazai gazdaság élénkítését. Új beszállítók felkutatására pedig rendezvényeket és edukatív programokat szervezünk.

A magyar beszállítókkal való együttműködés kiváló példája a Hazánk Kincsei saját márkás termékcsaládunk. Ez egy teljes egészében magyar márka, a termelés, a gyártás és a fejlesztés mind Magyarországon történik. A termékcsaládot a kiváló minőségű, a vásárlók által kedvelt, a hagyományos magyar ízvilágú és tradicionális eljárásokkal készült termékek testesítik meg. Ilyen például a zselici teljes tej, a szatmári szilvalekvár, a vastagkolbász, a darált csípős paprika, a különböző ízesítésű szörpök, illetve a kézműves szappan, ami igazi különlegességnek számít. A vásárlói visszajelzések azt mutatják, hogy nagyon népszerűek ezek a termékek, ezért folyamatosan bővítjük azok körét, így ma már mintegy 100 termék található meg az állandó és időszakos kínálatban.

A fenti program elindítása után pár évvel később rendezvénysorozatként az „akadémiájukat” is elindították. Erre miért volt szükség? Kevés volt az előző program, vagy láttak még kiaknázatlan lehetőségeket a hazai szektorban?

Évek óta sokat teszünk azért, hogy felkutassuk a legkiválóbb magyar termelőket, és hosszú távú partnerséget alakítsunk ki velük. Ezért 2016-ban útjára indítottuk a Lidl Akadémia eseménysorozatot, melyen közel 500 hazai vállalkozás képviselője vett részt, és ismerkedett meg a lehetőségekkel. Sokan közülük új üzleti partnerré váltak. Úgy döntöttünk tavaly, hogy még magasabb szintre helyezzük a hazai termelőkkel való partnerségünket, így „Lidl Akadémia Plusz” néven egy komplex edukációs programot indítottunk, melynek középpontjába a leendő partnerek fejlesztését helyeztük, hogy a képzési program eredményeként tovább bővüljön magyar beszállítói partnerkörünk.

Mi a céljuk a Lidl Akadémia Plusszal? Mik az eddigi tapasztalatok? Milyen termékcsoportokra fókuszáltak?

Az, hogy a hazai kiskereskedelmi szektor meghatározó szereplőjeként támogassuk a magyar beszállítókat, és elősegítsük a hazai élelmiszeripar önellátásának képességét. A programban a magyar kis- és középvállalkozásoknak kiváló lehetősége adódott arra, hogy megszerezzék az ehhez szükséges megfelelő tudást és kapcsolatrendszert. Ez egy többlépcsős, több csatornán futó komplex edukációs program. A közel egyéves képzés alatt a jelentkezők a friss árucsoportok egyes termékköreivel kapcsolatos minden kérdést alaposan körüljáró szakmai előadásokon vehettek részt, és személyesen egyeztethettek a piac képviselőivel, tehették fel kérdéseiket az őket érintő és érdeklő témákban. A négy termékkör a hús és húskészítmények, a pékáruk és sütőipari termékek, a tej és tejtermékek, valamint a mentes és funkcionális termékek voltak.

A négy eseményen több mint 150 hazai cég vett részt, akik közül néhány vállalkozással már időközben partneri kapcsolat is született, és termékeik elérhetőek a Lidl állandó kínálatában, másokkal pedig tárgyalás alatt van az együttműködés lehetősége. A program újdonságaként készítettünk egy 80 oldalas, gyakorlati szempontok alapján készült átfogó szakmai kiadványt, a „Lidl beszállítói kézikönyvet”, amely részletes útmutatót ad a leendő partner számára arról, hogyan válhat egy országos lefedettséggel rendelkező áruházlánc partnerévé. A programban részt vevők ezeken felül heti rendszerességgel kaptak hírleveleket, amelyekben a friss áruk piacát érintő aktuális kérdésekről is első kézből tájékozódhattak. Az így szerzett tudás és támogatás pedig elősegíti azt, hogy minél értékesebb és felkészültebb beszállítói legyenek vállalatunk számára, ami kölcsönös előnyökkel jár mindkét fél számára.

Exportálják is a magyar termékeket. Mikre van kereslet a külpiacokon?

A magyar beszállítókért programunkban célként határoztuk meg a magyar vállalkozások fejlődésének támogatását a hazai megjelenés mellett az exportpiacokon való megjelenésben is. Ennek eredményét egyre több hazai termelő érzi:

míg a 2013-as induláskor 36 magyar kereskedő 106 terméke jutott el 9 ország Lidl áruházaiba, addig ma már ennek többszöröse, ugyanis 2020-ban 171 beszállító 665 terméke gazdagította a kínálatot 26 országban.

Sőt, az elmúlt gazdasági évben 64 milliárd forint értékben exportáltak a hazai termelők a Lidl hálózatán keresztül, ami 17 százalékos növekedést jelent az azt megelőző gazdasági évhez képest. A Lidl által biztosított exportpiacokra kijutó magyar áruk között a legnépszerűbbek a tej és a tejtermékek, az olajok, a különféle rágcsálnivalók, az állateledelek és a friss húsok. Utóbbival összefüggésben elmondható például, hogy évről évre nő a kereslet a kiváló minőségű friss magyar baromfi iránt, így az elmúlt 12 hónap során közel 4,2 milliárd forint értékben exportáltunk immár 38 féle baromfi frisshúst 12 európai országba.

Tervezik bővíteni a beszállítókat támogató programjukat?

Összességében elmondható, hogy beszállítói programunk nagyon népszerű, ami jelenleg is nyitva áll minden érdeklődő előtt. Elkötelezettek vagyunk a program folytatása mellett, hogy minél több magyar terméket kínálhassunk vásárlóinknak, erősítsük a magyar kis- és középvállalatokat, valamint hozzájáruljunk a hazai gazdaság élénkítéséhez, sikerességéhez.

(Borítókép: Egy Lidl áruház Budapesten 2021. augusztus 8-án. Fotó: Branstetter Sándor / MTI)