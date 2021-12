Lesz elég szaloncukor és csokimikulás

Nincs olyan édesség, melynél készlethiányra kell számítani karácsonykor Intődy Gábor szerint. A Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára megjegyezte: tavaly karácsonykor ugyan akadtak hiányjelenségek, ám egy konkrét termék akkor is inkább a helyi boltok piacain volt elérhetetlen, fennakadást viszont ez sem okozott.

A vásárlónak ilyen helyzetben elég volt egy másik boltba átmennie, hogy be tudja szerezni a kívánt terméket.

A múlt évben az ilyen hiányjelenségeket a magyar édességipar húsvéti mélypontja okozta, amely a szektor legrosszabb periódusa volt hosszú idő óta. Váratlanul ért mindenkit a járvány, a lakosság jóval kevesebb édességet vásárolt húsvétkor: 25-30 százalékos volt a visszaesés. A karácsonyi időszak szintén bizonytalan volt, ezért karácsonykor a kereskedők eleve 10 százalékkal kevesebb árut rendeltek, mint más években. A kereslet azonban tavaly év végére visszatért a szokott mederbe, miközben a boltok gyengébb forgalomra számítottak – így fordulhatott elő, hogy kifogyott egy-két termék. Idén viszont ilyesmire nem számítunk

– közölte a Pénzcentrum megkeresésére Intődy Gábor. Hozzátette, hogy az járvány hatással volt az édességvásárlási szokásokra is.

Mint mondja: továbbra is jellemző, hogy egyre inkább a minőségi termékeket keresik a vásárlók, és mivel keresik is a jó minőséget, többet is hajlandóak érte fizetni, ezáltal a gyártók is egyre nagyobb hangsúly fektetnek a minőségre és a prémium kategóriákra, illetve bátrabban belevágnak egyes termékek fejlesztésébe.

A termékekből való felhalmozás ugyanakkor már nem jellemző a vásárlókra, viszont az olyan kisebb változások a szokásokban megmaradtak, mint például hogy kevesebbszer vásárolunk nagyobb mennyiségben, vagy hogy tudatosabb döntéseket hozunk ilyenkor.

Korábban az Index is beszámolt arról, idén akár tíz százalékkal kerülhet többe a csokimikulás és a szaloncukor, mint tavaly. A gyártók szerint mindez az alapanyag, a csomagolás, illetve a munkaerő egyszerre történő drágulásával hozható összefüggésbe.

Sokan arra számítanak, hogy idén a bejgli ára is emelkedik.