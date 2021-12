Matolcsy György rossz hírt közölt a pénzromlásról

A jegybank elnöke szerint az idén és jövőre is öt százalék körül lehet az infláció, ezért a Magyar Nemzeti Banknak (MNB) folytatnia kell a monetáris kondíciók szigorítását. Ezt Matolcsy György a parlamentben mondta.

Tavaly megvalósult az MNB azon középtávú célja, hogy három százalék körül alakuljon a pénzromlás éves üteme, ugyanakkor az idén ez nem volt tartható, írta a Portfolio. Matolcsy György szerint nem kérdés, hogy a gazdasági kilábalás ára súlyos, méghozzá az infláció visszatérése.

Hozzáfűzte: az infláció közellenség, ám ez globális jelenség, nem csak Magyarországot sújtja.

A jegybank elnöke jelezte: ennek a közellenségnek a lelkén száradnak az ellátási problémák, a szállítási költségek megugrása, sőt a chiphiány is. Szerinte az MNB időben figyelmeztetett arra, hogy jön az infláció, az Európai Unióban elsőként itthon indult el a kamatemelési ciklus, amely 2022-ben is folytatódik. Az MNB csúcsvezetője arról is beszélt, hogy a jegybank várhatóan rövidesen lezárja eszközvásárlási programját.