Sokat vihet el a magyar GDP-ből a chiphiány

Csak 2022-ben rendeződhet a magyar feldolgozóiparban a chiphiány. Már az idei harmadik negyedéves magyar GDP-növekedésen is éreztették hatásukat az ellátási zavarok, a jövő év első felében még lassíthatják a bővülést. Éves szinten több mint 1 százalék olvadhatott már le a gazdasági növekedésből, sokkal meredekebb lehetett volna a felpattanás. Karácsony előtt néhány termék hiánycikk lehet, de ez a fogyasztást érdemben nem befolyásolja majd.

Az International Business Strategies (IBS) tanácsadó és elemzőcég legutóbbi jelentése szerint a félvezetőpiac 2021-ben várhatóan 542,55 milliárd dollárosra (17 580 milliárd forint) nő, ez 21,62 százalékos növekedést jelent 2020-hoz képest. Az IBS előrejelzése szerint a piac 2022-ben 7,13 százalékkal is bővülhet a kereslet növekedése és az áremelkedések miatt.

Ráadásul a 30 százalékos bővülés sem lenne elképzelhetetlen, ha a világot nem sújtaná chiphiány: még ha az árakat korrigálná is a könnyebb elérhetőség – vagyis a jelenleginél nagyobb kínálat lenne, de még mindig keresleti piac –, akkor az autógyártás és a szórakoztatóelektronikai cikkek termelése legalább 8 százalék körüli piacbővülést hozott volna idén a félvezetőknél és chipeknél.

Magyarországon a chiphiány közvetett és közvetlen hatásait is érezhetik a fogyasztók.

Karácsonyra fordulva bizonyos termékeket nem, vagy csak nagyon drágán vásárolhatnak majd meg, miközben a magyar gazdasági növekedésre is kihatással vannak az ellátási zavarok. A karácsonyfa alatt a legtöbb hiába keresnek majd Playstation 5-öt, újabb Xboxokat, videókártyákat, az új Nintendo Switch OLED konzolt, vagy Dyson Airwrap hajszárítókat.

Az iPhone 13, az Apple Watch és az új iPad-modellek gyártása is akadozik, de ezeket a nagyobb viszonteladóknál – főként a cég partnereinél – be tudják majd szerezni a vásárlók. A komolyabb fényképezők rajongói viszont hiába várnak majd a Canon EOS R3 és a Nikon Z9-re, ezek szállítását a jövő évre halasztották, míg a Sony A7 IV ugyan beszerezhető, de vagy több hetes kiszállítást vállalnak csak az értékesítők, vagy alig elérhető a legtöbb boltban (ez ráadásul nem magyar jelenség, az egész világon várólistás a termék). A síkképernyős tévéknél viszont bőséges a kínálat, még ha egy-egy típus nem is elérhető, mindnek van helyettesítő terméke, viszont itt érdemes 15-20, nem egyszer 30 százalékos áremelkedéssel számolni a korábbi évekhez képest.

A makrogazdaságnak is fáj

Idén szeptemberben a magyar ipar 2,5 százalékkal, a német 11,1 százalékkal maradt el a járvány előtti szinthez képest. A járműgyártás augusztusban 37,5 százalékkal, szeptemberben kisebb javulás hatására 29,4 százalékkal maradt el a járvány előtti szinthez képest. A számítógép, elektronikai termék gyártása kevésbé ingadozott, szeptemberben mintegy 12 százalékkal múlta alul az idei februári csúcsot. Ha nem lenne a globális chiphiány, a járműgyártás pedig a járvány előtti szinten teljesítene, a számításaim szerint a magyar ipari termelés volumene augusztus-szeptemberben 9,5-10 százalékponttal lehetett volna magasabb, amihez a számítógép, elektronikai termék gyártása további 1-1,5 százalékpontot adhatott volna – mondta megkeresésünkre a chiphiány magyar gazdaságra gyakorolt hatásairól Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője.

A szakértő szerint a harmadik negyedéves GDP-adat – tehát nem a teljes évi statisztika – akár 1,5-1,7 százalékponttal lehetett volna magasabb (az adat végül 6,1 százalékos bővülés lett). Mivel az idei első félévben még kisebb volt a negatív hatás, valamint amennyiben ez az utolsó negyedévben mérséklődik, akkor 2021 egészében 1,0-1,2 százalékpont körül lehet a GDP-növekedésre vetítve a kedvezőtlen hatás mértéke.

Az egyelőre nehezen megjósolható, hogy a chiphiány meddig tarthat:

az IBS elemzői csak 2022 második félévére várják, hogy a chiphiány mérséklődjön mind a szórakoztató elektronikai termékek, mind a járművek gyártásánál.

De mostanra már vannak biztató jelek: az autógyártók beszámolói szerint a chipellátás stabilizálódni látszik, ami miatt újabb visszaesésre egyelőre nem kell számítani – fogalmazott Suppan Gergely. Ennek oka, hogy az őszi hónapokban kissé javult a helyzet, amiben szerepet játszhat, hogy egy kulcsfontosságú malajziai chipgyárban újraindult a termelés a Covid enyhülése miatt. De a termelés még nem tud visszaállni a teljes kapacitásra. Az elemző úgy látja, a piaci szereplők még nem tudják pótolni az eddig nem teljesített megrendeléseket, a termelést nem tudják teljesen felpörgetni.

„Valahol ezen a szinten várok stabilizálódást, tehát van még termeléskiesés, de nem akkora, mint a nyári hónapokban. Ha normalizálódna az ellátás, igen meredeken felpattanhatna az ipar - és persze a GDP is – a hatalmas megrendelésállomány miatt” – magyarázta Suppan Gergely.

Szakértők világszerte a chiphiány hosszútávú hatásaira is figyelmeztetnek: sok munkagép, szállításra használt jármű, ipari műszaki berendezés termelése is akadozik, ami kedvezőtlenül hathat a nagyobb ingatlanfejlesztésre, gyárépítésekre. Elhalaszthatják a tervezett beruházásokat, vagy azok csak drágábban valósulhatnak meg. Egyelőre nem tudni, hogy ezek a hatások mikor vagy egyáltalán jelentkeznek-e.

Beruházások elhalasztására egyáltalán nem számítok, csak arra, hogy lassabb lesz egy-egy beruházás kivitelezése a tervezettnél

összegezte a várható magyarországi hatásokat Suppan Gergely.

(Borítókép: Tomohiro Ohsumi / Bloomberg / Getty Images)