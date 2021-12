Lesz hal karácsonykor, csak drágábban

Jelenleg sincs és karácsonykor sem várható halhiány Magyarországon, az árak viszont változnak, mivel a magyar halakért 7-15, a külföldről importáltakért pedig várhatóan 10-15 százalékkal kell többet fizetni a tavalyi év áraival összehasonlítva – nyilatkozta az Inforádiónak Lévai Ferenc, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA–HAL) szóvivője.

A szóvivő hangsúlyozta: egyik szegmensben sincs halhiány, a piacon minden kuriózum elérhető, így az afrikai harcsa mellett már szürkeharcsa is kapható, de a piacon a tokfélék és a pisztráng is megtalálható.

Lévai Ferenc egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy aki szeretne halat venni karácsonyra, az tud is, ennek érdekében még önkéntes exportkorlátozást is bevezetett a szervezet, hogy addig sehová nem adnak el halat, amíg van rá igény a magyar piacon.

Az Agrárgazdasági Kutatóintézet a szövetség megbízásából tíz nagyvárosban, így többek között Kecskeméten, Pécsett, Székesfehérváron, Debrecenben, Békéscsabán, Győrben, Nagykanizsán, Keszthelyen, illetve a fővárosban is folyamatosan vizsgálja a halárakat.

A kutatás alapján megállapítható, hogy az élő hal ára tavaly óta mintegy hét százalékkal emelkedett.

Lévai Ferenc példaként a budapesti Fővám téren lévő vásárcsarnok árait említette, ahol az élő ponty 1350 forint helyett 1450-be kerül, az afrikai bőrös harcsafilé 3300-ról 3500 forintra nőtt, míg a busatörzsért 1400 forintot kell fizetni a tavalyi 1300 helyett.

A szóvivő ugyanakkor hozzátette, hogy ez a 7-10 százalékos drágulás még mindig nem fedezi azt az áremelkedést, amely begyűrűzött a takarmányárakba, a szállítási költségekbe, valamint a munkaerőköltségekbe.

Lévai Ferenc elmondta, hogy nem számít a hal árának további emelkedésére az adventi időszakban, mégis mindenkinek azt tanácsolja, a vásárlással ne várjon az utolsó pillanatig, ugyanis mélyhűtve pontosan olyan friss marad a hal, mintha nem sokkal előtte vásároltuk volna.

(Borítókép: Afrikai harcsa a Hold utcai Vásárcsarnok karácsonyi halvásárának megnyitóján 2016. december 13-án. Fotó: Marjai János / MTI)