Bár a koronavírus omikron-variánsának megjelenése miatt olyan mértékben esett a kőolaj ára, hogy valószínűleg hamarosan megint a piac határozza meg, mennyibe kerül itthon egy liter „sima” benzin vagy gázolaj (vagyis az árak 480 forint alá csökkennek), november második felében ez nem így volt. Ehhez társult egy rekordgyenge forint 370 feletti euróárfolyammal (azóta ez 364 környékére szelídült), ami tökéletes együttállás ahhoz, hogy a határ túloldalán élők nálunk költsék el a pénzüket.

Egy osztrák például minden liter benzinen 0,13, a gázolajon pedig 0,11 eurót nyer, ha Magyarországon tankol. Ez 40-47 forint a jelenlegi árfolyamon.

Szlovéniából a benzinért nem igazán éri meg átruccanni, ugyanis a különbség 0,06 euró (22 forint), azonban a gázolajnál a differencia már 55 forint.

A horvátok, akik szintén befagyasztották az árakat, 0,9 kunát spórolhatnak a két üzemanyagon, ami 43 forint.

Szlovákiában a benzinért 1,5 eurót kérnek, a különbség 0,2 euró, vagyis 73 forint. A gázolaj esetében nem ilyen nagy a differencia, csak 0,09 euró.

Romániában mind a benzin, mind pedig a gázolaj olcsóbb, így onnan nem valószínű, hogy Magyarországra jár bárki tankolni.

A kutak nagy szerencséjére a hazai üzemanyagárakat meghatározó Brent olaj ára 70 dollár alá esett hordónként, ami a november 23-i több mint 82 dollárhoz képest 17 százalékos mínusz. A Holtankoljak.hu adatai szerint az üzemanyagok nagykereskedelmi ára bruttó 11 forinttal esik péntektől, így várhatóan egyre több kútnál fogunk alacsonyabb árakat tapasztalni a bevezetett hatósági árakhoz képest.

A forint is gyengült

Az üzemanyag olcsósága mellett a külföldiek a forint gyengülésének is örülhettek, november 23-án 371 forintnál is többet kértek egy euróért, de a horvátok kunája is több mint 48 forintot ér. Az elmúlt 5 évben az euró 17 százalékkal erősödött a forinthoz képest, de a horvát fizetőeszköz is ennyivel ér többet. Vagyis Magyarország évről évre egyre jobb hely lett a határ mentén élő külföldiek számára, ha ki akarták használni valutájuk felértékelődését.

A koronavírus-járványt megelőzően természetesen volt, hogy a határ túloldaláról átjárnak vásárolni az emberek, a lezárásokkal ez természetesen visszaesett – mondja lapunknak Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Hamarosan megjelennek majd azok a statisztikák is, amelyek a 480 forintos üzemanyag hatását mutatják – tette hozzá a szakember.

A horvátok részben a bevásárlóturizmus miatt vágtak az üzemanyagáron

A bevásárlóturizmus hatását nem szabad lebecsülni. Amikor Horvátország még októberben úgy döntött, hogy a benzin árát 11, a gázolajét pedig 11,1 kunában maximálja, annak részben az volt az oka, hogy Bosznia-Hercegovinában átlagosan 2,5 kunát, vagyis több mint 100 forintot spórolhattak minden liter üzemanyagon a horvát autósok. Ha pedig már ott voltak, akkor be is vásároltak, és elmentek étterembe.

Az üzemanyag-turizmus Magyarországon nagyban függ az olaj árától, de ha a forint tovább araszol 400 forint felé, akkor olcsó üzemanyag nélkül is nagy tömegben jönnek majd át a határ túloldaláról.

