Húsz százalékkal drágulnak a fenyőfák, a méterárat a darabár váltja fel

Akár 20 százalékkal is emelkedhet idén a fenyőfa ára, illetve néhány fajta kezd eltűnni a magyarországi kínálatból, amelynek egyre növekvő, ám azért még kisebbségi része külföldről érkezik.

Orlóci László, a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének elnöke beszélt arról, hogy 2021-ben az előjelzések szerint 10-20 százalékkal kell idén többet fizetni a fenyőfákért, mint tavaly. A szakértő kiemelte, hogy újdonság a kereskedőknél, hogy a jól ismert méterárat, a darabár váltotta fel, ezért a vevőknek nem árt figyelni és osztani-szorozni a vásárlások előtt.

Az Index korábban beszámolt róla, hogy óriási drágulás várható a fenyőfák árában, a méterenkénti ára így elérheti a 7-8 ezer forintot. A lucfenyő méterenként 4-5 ezer forintba, az ezüstfenyő 5-6 ezer forintba kerül majd, de ahogy azt fent írtuk, egyre több helyen darabárat határoznak meg az eladók.

Ezt erősítette meg a szakmaközi szervezet elnöke is, aki elmondta, hogy a drágulásnak több összetevője is van, az egyik a szállítási költségek emelkedése, a másik az euróárfolyam, illetve drágább lett magának a növénynek az előállítása is.

Nem csak az árak emelkednek, a keresletben is változások figyelhetőek meg, hiszen az oly sokáig „sztárfát” a lucfenyőt, illetve az azt megelőző legkeresettebb fajtát, az ezüstfenyőt kezdi felváltani a nordmann, ami az idei ünnep győztese lehet és amelynek térnyeréséről az Index hírt adott. Orlóci László kifejtette, hogy ezt a fajtát elsősorban külföldről hozzák Magyarországra, ugyanis ilyet nem lehet Magyarországon kellő minőségben megtermelni.

Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének vezetője azt is elmondta, hogy vásárlásnál érdemes a kiválasztott fa tövét megnézni, mert ha a kérget kicsit megvágjuk, megkaparjuk, és zöld részt, esetleg még gyantakiválást is tapasztalunk, akkor megfelelően friss még a növény. Azonban, ha a vágási, karcolási felület világos vagy sötétedő barna, élettelennek tűnik vagy már ráncos is egy kicsit, akkor nagy valószínűséggel régóta száraz helyen lehet a fa és már elvesztette azt a víztartalmát, amely biztosítaná, hogy hosszabb távon friss maradhasson a lakásban.





Egyre többen vesznek műfenyőt A magyarok karácsonyi szokásairól az IKEA Magyarország megbízásából az IPSOS piackutató cég készített felmérést idén. A kutatás adataiból az látszik, hogy a megkérdezettek 45,8 százaléka műfenyőt vásárol karácsonyra, a válaszadók 36 százaléka vágott, 8,8 százalékuk pedig visszaültethető, földlabdás fenyővel ünnepel.

