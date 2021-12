Steve Forbes szerint Joe Biden mesterséges határokat húz a gazdasági fejlődés elé

Steve Forbes, a Forbes magazin republikánusok-közeli főszerkesztője a Fox News-nak nyilatkozva súlyos kritikát fogalmazott meg Joe Biden amerikai elnökkel szemben.

Van egy gazdaság, amely szeretne előrehaladni, de mesterséges határokat húznak elé

– mondta Forbes, a kormánynak azt a döntését kommentálva, hogy november csak 210 ezer új munkahelyet hoztak létre. Ez azért számít kevésnek, mert a gazdasági elemzők korábban úgy becsülték, hogy a 550 ezer új munkahelyet hoznak létre ebben a hónapban. Az új munkahelyek létrehozását egyébként az motiválja, hogy véget ért a delta-variáns által okozott koronavírus-hullám az Egyesült Államokban.

Steve Forbes a munkahely-kérdés mellett azt is kritizálta, hogy Biden kormánya korlátozza az olajkitermelést az Egyesült Államokban, valamint azt is, hogy szerinte túlságosan is tartanak a koronavírus omikron-variánsától és emiatt több intézkedést (például beutazási korlátozásokat) vezettek be.

„A lezárások nem működnek, ez tény. Teljesen hatástalanok, a gazdaságot és az egészségügyet is jelentős mértékben hátráltatják” – magyarázta Forbes, majd hozzátette:

Tehát a gazdaság terén a kormány háborút visel, például a gáz- és az olajipar ellen. Nem magyarázzák meg, hogy miért tesz jót a klímának az, ha az oroszoktól szerzünk egy hordó olajat ahelyett, hogy Amerikában kitermelnénk.

Forbes szerint a kormány efféle lépései súlyos károkat okoznak az amerikai érdekeltségeknek. A vállalkozó ezen kívül azt is kritizálta, hogy a kormány sok helyen előírta a kötelező oltást. „Van egy csomó kisvállalkozás, ami most készen állna arra, hogy kilőjön, erre kötelező teszik az oltást. Ez bizony fájni fog, különösen a kritikus helyeken”

Tehát a kormány az, ami problémát okoz. Azt hiszem, hogy az emberek már jobban félnek attól, amit a kormány tesz erre az új variánsra reagálva, mint magától a variánstól

– fogalmazott a vállalkozó az omikron-variánsról beszélve.