A világ legjobb üzleti iskolái között a Corvinus képzése

A Financial Times tizennyolcadik alkalommal rangsorolta Európa legjobb üzleti képzéseket nyújtó felsőoktatási intézményeit. A brit lap Európa üzleti iskoláit összesítő listáján a 94. helyen szerepel a Budapesti Corvinus Egyetem, egyedüli magyar egyetemként – írja lapunknak eljuttatott közleményében az intézmény.

A világ több száz üzleti iskoláját monitorozva a Financial Times minden évben összeállítja különböző nemzetközi rangsorait a legjobb üzleti iskolákról és képzéseikről. A neves brit üzleti lap évente listázza többek között a menedzsment mesterképzéseket (ebben a rangsorban idén 91. helyen szerepelt a Corvinus vezetés és szervezés mesterképzése), továbbá az intézmények MBA és Executive MBA képzéseit.

A Corvinus egy nemzetközileg is versenyképes magyar egyetem, ezt a Financial Times rangsorai is alátámasztják. Az a célunk, hogy 2030-ra a Budapesti Corvinus Egyetem képezze Magyarország és Közép-Európa felelős gazdasági és társadalmi elitjét

– mondta Takáts Előd, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora.

A Corvinus Egyetem budapesti és székesfehérvári kampuszán jelenleg csaknem 12 ezer hallgató tanul, közel 15 százalékuk külföldi. Az intézmény világszerte közel 300 partneregyetemmel ápol szoros kapcsolatot. A Corvinus rendszeresen ér el előkelő helyezést a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban, a régió első helyezettje lett az Eduniversal 2019-es kelet-európai üzleti képzési rangsorában, vezetés és szervezés mesterképzésével pedig 2021-ben 12. alkalommal került be a Financial Times Masters in Management rangsorába.