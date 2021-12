Sokan nyilván tisztában vannak azzal, mivel foglalkoznak, a többség egyszerű vérvételeknél találkozhat a cég nevével, de ha mégis röviden kellene összefoglalni: mivel is foglalkoznak önök?

Az emberi testből származó különböző minták vizsgálatával foglalkozunk, ez legtöbbször vér, de lehet egyéb minta is. Ezekből meg tudjuk állapítani, hogy az adott személy szervezete milyen állapotban van. Gyakorlatilag olyanok vagyunk, mint a fotós vagy a radiológiai szakma: ha elmegyünk egy MR-vizsgálatra vagy röntgenre, készül rólunk egy kép, amelynek a leírását, interpretációját a radiológusok készítik a betegellátásban közvetlenül részt vevő orvosok számára. Az egészségügyben mi vagyunk azok, akik a laboratóriumi technológia felhasználásával egyfajta diagnosztikai fényképet készítünk a szervezetről. Ez a szakterület kiemelten fontos szerepet tölt be, mert

az orvosi döntések hetven százaléka laboratóriumi eredményekre épül.

Nem véletlen, hogy ha az embernek valamilyen egészségügyi problémája van, a legtöbbször laborral kezdik a kivizsgálást. Ezért is nagyon fontos, hogy a laboratóriumi szolgáltató ennek a felelősségnek a tudatában, kiváló minőségben végezze a vizsgálatokat, hiszen nagyon sok múlik rajta.

Mit lehet ma megtudni egy átlagos vérmintából ?

Jelen pillanatban a cégünk portfóliója hatezer különböző mérésből áll – ebben mindenféle laborvizsgálat benne van. Összesen ennyi paramétert tudunk vizsgálni, ebből nagyjából nyolcszázat Magyarországon, a többit a SYNLAB-hálózat további laborjaiban. Egy csepp vérből tengernyi vizsgálatot el lehet végezni a diagnosztikai iránynak megfelelően. Ez magában foglalja például a rutinnak számító hematológiai, kémiai, véralvadási és egyéb paramétereket, de számos speciális vizsgálat is elvégezhető, mint tumormarker, hormon-, autoantitest-, nyomelem-, vitamin-, allergiavizsgálatok, genetikai tesztek, sőt vírusellenes ellenanyagok is kimutathatók. Felsorolni is nehéz még a vizsgálati csoportokat is, nemhogy az egyes paramétereket.

A koronavírus-járvány ellenére eredményes évet zártak tavaly, jelentősen nőtt az árbevételük, pedig a járvány miatt csökkentek a labordiagnosztikai bevételeik. Mire vezethető vissza ez a növekedés ? Beszálltak a PCR-tesztelésekbe is, ennek volt érdemi hatása?

Ha megnézzük, hogy a cégünk által értékesített termékportfólió hogy néz ki, azt tudom elmondani, hogy háromszázezer PCR-vizsgálatot végeztünk tavaly, emellett csináltunk 44,7 millió egyéb tesztet. Már csak a számokból is jól látszik, hogy számunkra a core business nem a Covid–19-PCR-vizsgálat.

Viszont összességében a labordiagnosztika is visszaesett.

Ez részben igaz, és főleg azokra az időszakokra, amikor a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatások terén erőteljes korlátozások léptek érvénybe a járvány miatt. Párhuzamosan ezzel azonban

az is megfigyelhető volt, hogy a páciensforgalom átterelődött a magánszolgáltatás irányába.

Felgyorsultak olyan folyamatok, amelyek ahhoz vezettek, hogy inkább a magánegészségügyet választják az ellátásra szorulók – például mert kényelmesebb és gyorsabb. Mindebben talán az is közrejátszott, hogy a járvány miatt a jóval zsúfoltabb állami szakrendelőket kevesebben merték választani a fertőzésveszély miatt. A mi árbevételünk is ezt mutatja: közel 1700 privát egészségügyi partnerünk van, akiknek a forgalma szintén megnőtt.

Egy interjúban a cég vezérigazgatója okosleletről beszélt, amely mesterséges intelligenciát segítségül hívva, matematikai modellszámítások alapján becsüli meg egy vérvételt követően tizenegy betegségcsoport kockázatát. Hogy működik az okoslelet?

Nagyjából egymillió páciens közel százmillió labordiagnosztikai eredményének számítógépes, matematikai feldolgozása és mesterségesintelligencia-alapú elemzése adja ennek a szolgáltatásnak a hátterét. Az analízis során a szoftveres algoritmusok mintázatelemzést és összehasonlítást végeznek, tehát ha valakinél készült egy laborlelet, azaz egy diagnosztikai fénykép, megvizsgáljuk, hogy a tizenegy becsülhető betegségcsoport szempontjából melyikkel és milyen fokú egyezést mutat a páciens lelete. Az okosleleten közölt elemzésből megállapítható, hogy abból a tizenegy betegségcsoportból, amelyet vizsgálunk, mekkora a kockázat az egyes betegségcsoportokra nézve.

Tartalmaz ezenkívül mást is az okoslelet?

Igen. Ugyan a mesterséges intelligencia a kockázatbecsléshez nem a referenciatartománytól való eltérést veszi alapul, az okoslelet erre is felhívja a figyelmet, tehát minden eredménynél, amely kívül esik a referenciatartományon, jelzi az eltérés irányát, a lehetséges magyarázatait, és a további kivizsgálásban, elkülönítésben segítséget nyújtó vizsgálatokra is útmutatást ad. Az okoslelet egyfelől abban nyújthat segítséget, hogy olyankor, amikor a vizsgálatok eredménye még a referenciatartományon belül találhatók, vagy csak néhány minoreltérés figyelhető meg, felhívja a figyelmet egy betegségcsoport kialakulásának kockázatára, másfelől támogatja az orvosi döntéshozatalt azzal, hogy jelzi olyan kórképek lehetséges szerepét, amelyekre esetleg nem feltétlenül gondolnának a beteg panaszai alapján. Jelenleg 63 különböző laborparamétert vizsgál a szoftver, ezek jórészt olyanok, amelyeket a háziorvosok is kérhetnek egy nagy rutin rendelése során.

Mióta fut ez a program?

Két hónapja tart a tesztfázis, eddig körülbelül ezer páciensnél próbáltuk ki, a visszajelzések alapján pácienseink maximálisan elégedettek az új szolgáltatással. Az eredményeket jelenleg a nagyobb biztonság kedvéért szakorvosok is validálják, az ő tanácsaik a rendszer további finomítását teszik lehetővé.

A szakemberhiány önöket is sújtja?

Abszolút. Épp ezért saját képzési rendszereken dolgozunk.

Több mint hetven olimpikon felkészülését segítették, de kapcsolatban állnak több neves futballcsapattal is. Mit takarnak ezek az együttműködések?

A SYNLAB egy nemzetközi óriáscég: Európában a legnagyobb, míg a világon a harmadik legnagyobb labordiagnosztikai vállalat. Közel negyven különböző országban vagyunk jelen, ez a nagy nemzetköziség pedig azt segíti elő, hogy rengeteg tapasztalatot gyűjtünk a világ különböző országaiból. A Real Madrid, a Barcelona vagy a Juventus mind-mind dolgozik a cégünkkel. Magyarországon a Magyar Olimpiai Bizottsággal kötött együttműködésünk idén év elején indult. Az volt a legfontosabb célunk, hogy támogassuk az olimpiára kiutazó magyar sportolók felkészülését, segítsük őket abban, hogy minél jobb eredményeket érhessenek el, és maximális teljesítményt nyújthassanak a versenyem.

Ezt hogy tudták elérni?

A sportolóknak gyakorlatilag teljes mértékben ki kell zsákmányolniuk a szervezetüket: táplálékkal, táplálékkiegészítőkkel kell bevinniük a megfelelő mennyiségű ásványi anyagot, vitamint a szervezetükbe ahhoz, hogy a szervezet készen álljon arra, hogy utána kizsákmányolják. Több mint hetven olimpikonnal dolgoztunk együtt, tőlük vettünk mintát, és megállapítottuk, hogy miből mennyi van a szervezetükben.

Olimpikonjaink egészségesek voltak?

A sportolóink kétharmadánál jött ki az, hogy valamilyen ásványi anyag hiányzik a szervezetükből ahhoz, hogy még nagyobb teljesítményt érhessenek el. Ebben az a szerencsés, hogy ezt megfelelő táplálkozással viszonylag gyorsan rendbe lehet rakni. Sokuknál volt például vas- és rézhiány.

Voltak meglepő eredmények?

Ha nyilvánosságra hoznánk, sokan meglepődnének, mi számítottunk rá.

Mire számítottak?

Például a nem megfelelő táplálkozásra vagy a helytelen táplálékkiegészítésre. A sportolóknak iszonyatosan gyors az anyagcseréjük, hiszen rengeteg energiát emésztenek fel, és ahhoz, hogy ez a gyors anyagcsere normálisan menjen végbe, ahhoz bizony úgy is kell táplálkozni. Magát a táplálkozást pedig be kell illeszteni az edzéstervbe. A sportolót egy olyan stáb veszi körül, amelynek ideális esetben minden tagja tudja, mi az ő feladata ahhoz, hogy a sportoló a nap végén a legjobb teljesítményt nyújtsa.

Fő küldetésük a személyre szabott gyógyítás. Ez mit jelent?

Hogy a gyógyítás valóban személyre szabható legyen, személyre szabott diagnosztika kell. Ha vért veszünk öntől és egy sportolótól, a laborparamétereik tényleg ugyanazokban az intervallumokban kell hogy legyenek? Vajon ugyanannyi D-vitaminra van szüksége, mint másnak? Ezekben a kutatásokban veszünk részt.

Ugyanis sokan tanácsolják, hogy menjünk el sportolni. Miért hagyják abba sokan a sportot? Mert nincs sikerélményük! Miért nincs? Mert fogalmuk sincs, hogy a szervezetük mire képes.

A szervezetünk vajon elbírja, ha nagyobb terheléssel találkozik például keményebb edzés miatt? Másik nagy csoport a sportolók mellett az életmódváltók. Vajon hogy reagál a szervezetünk egy éles váltásra? Ezeket a kérdéseket megfelelő labordiagnosztikai vizsgálatokkal és szakembereink segítségével könnyedén meg tudjuk válaszolni.

Beszélhetünk a farmakogenetikai vizsgálatainkról is. Magyarországon a legnagyobb problémát az elhízás után a diabétesz és a szív-érrendszeri betegségek jelentik. Feltárnak egy szív-érrendszeri problémát, tegyük fel, hogy a páciensnél magas vérnyomást találnak. Ekkor vérnyomáscsökkentőt kezdenek el a pácienssel szedetni. A kérdés, hogy milyen gyógyszert választanak számára, és honnan lehet tudni, hogy mi a megfelelő dózis. A páciens elkezdi szedni a kiválasztott gyógyszert, később visszamegy az orvoshoz, és kiderül, hogy fölöslegesen szedte a felírt készítményt, mert nincs megfelelő hatása a szervezetére. Vagy épp ellenkezőleg: komolyabb mellékhatások jelentkeztek. Ezek hátterében az állhat, hogy a szervezetünk eltérően metabolizálja, azaz bontja le a gyógyszereket, amit az egyén genetikai sajátosságai határoznak meg. Az egész folyamatot ki lehet kerülni, ha tudjuk, hogy a szervezetünk milyen hatóanyagú gyógyszerre hogyan reagál. Termékeink között megtalálható a farmakogenetikai vizsgálati palettánk, amely 550 különböző gyógyszerhatóanyagról megmondja, melyiket kell szednie ahhoz, ha például vérnyomáscsökkentést akar a mellékhatások minimalizálásával. Ez a vizsgálat genetikai vizsgálat, vérből történik, elég az ember életében egyszer elvégezni. Az ilyen és ehhez hasonló vizsgálataink miatt vagyunk a leginnovatívabb laborcég, akinek az innováció mellett a prevencióra való figyelemfelhívás a legfontosabb küldetése.