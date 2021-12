Népszerű a nyugdíjbiztosítási adókedvezmény

A nyugdíjbiztosítási szerződések száma az idén már átlépi a négyszázezres küszöböt. Ezt a Magyar Biztosítók Szövetsége közölte. Jelezték: Magyarországon 2014 óta ösztönzi az állam a nyugdíjas évekkel kapcsolatos öngondoskodást, azóta vehető igénybe adókedvezmény a nyugdíjbiztosítások díjai után, ami a befizetések 20 százaléka, maximum 130 ezer forint.

A kedvezmény kezelésének módja is az öngondoskodást segíti, miután az adóból visszajáró összeget az adóhivatal a biztosítónál vezetett számlára utalja, ezzel is növelve az időskori megtakarítás összegét, írta a távirati iroda. A törvény csak a tárgyévben befizetett forrásra teszi lehetővé a visszatérítést, így év végén jellemzően nagyon sok ügyfél él ezzel a lehetőséggel, illetve az új biztosítások kötése is látványosan megugrik ilyenkor.

A maximális adókedvezmény igénybe vételéhez az szükséges, hogy a díjbefizetések összege elérje a 650 ezer forintot.

A szövetség felidézte, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai alapján évről évre egyre többen igénylik a nyugdíjbiztosítások adókedvezményét, és az összeg is folyamatosan nő. A tavalyi adóévre több mint 312 ezren éltek az adóvisszatérítés lehetőségével, csaknem 15,3 milliárd forint összegben.