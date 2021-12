Paks II-ről tárgyalt a Roszatom vezetőjével Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Karmelita kolostorban fogadta Alekszej Lihacsovot, a Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern vezérigazgatóját – közölte a Miniszterelnöki Sajtóiroda.

A megbeszélésen, amelyen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Süli János, a Paks II. projektért felelős miniszter is részt vett, a felek a közlemény szerint megállapították: a Pakson épülő két új blokk a garanciája annak, hogy a következő évtizedekben is hazai forrásból a szükséges mennyiségben rendelkezésre álljon az olcsó, klímabarát villamosenergia.

Az Európát sújtó rezsiválság idején különösen fontos, hogy az atomenergia az ellátásbiztonságon túl az árstabilitás megteremtésében, a rezsicsökkentés fenntartásában is jelentős szerepet játszik – hangzott el.

A megbeszélésen a közlemény szerint arról is szó volt, hogy egyre több uniós ország ismeri fel: a megújuló energiaforrások mellett hosszú távon érdemes az atomenergiára támaszkodni, különben nem érhetőek el a klímavédelmi célkitűzések.

A pénteki egyeztetésen áttekintették a Paks II. projekt állását. Mint elmondták, a felek azon dolgoznak, hogy a legszigorúbb magyar és nemzetközi előírásokkal illetve biztonsági követelményekkel összhangban valósuljon meg a beruházás, és a két új paksi blokk 2029-ben és 2030-ban megkezdhesse kereskedelmi üzemét.

Mint azt megírtuk, múlt péntek óta félgőzzel üzemel a paksi atomerőmű, ugyanis négy reaktorblokkból kettőt is teljes egészében ki kellett venni a hálózatra termelés alól.

Miközben az energiaárak csúcson vannak – a csütörtöki EU-csúcs orosz szankciókkal kapcsolatos zárónyilatkozata miatt pénteken is törtélemi rekordot döntött a gázár a holland gáztőzsdén, amiből következően az áramárak is ugrani fognak – és most már konstansan rekordközeli szinteken alakul a magyarországi áramfogyasztás, több éves csúcsra emelkedett az ellátás importaránya is.

A hazai erőművi termelést a Paksi Atomerőmű szokásosnál alacsonyabb kihasználtsága is visszafogja, így a megemelkedett felhasználást a behozatal mellett a gázerőművi kapacitás fokozott igénybe vétele fedezi. Az elmúlt évek rendszerterhelési rekord időszakait vizsgálva megállapítható, hogy az atomerőmű termelése ilyenkor ha nem is sokkal, de azért nem is elhanyagolható mértékben elmarad az átlagostól, írta meg a Portfolio.