Vakcinákkal és kötelező kártyaolvasókkal indult az év

Az egészségügy és a technológia külön figyelmet kapott idén januárban: elkezdtek megérkezni a különböző oltóanyagok Magyarországra, kötelező lett mindenhol elfogadni a bankkártyás fizetést és komoly pénzeket szakíthattunk a tőzsdén is. Az Index sorozatában havi bontásban mutatjuk be, hogy mi történt a gazdaságban 2021-ben. Az első rész 2021 januárjáról szól.

Elindult a vakcina-import

Az idei évben nagy valószínűséggel mindennél többet használtuk a „vakcina” szót. Januárban a kormány elkezdte berendelni, mi meg elkezdtünk megismerni a különböző oltóanyagú koronavírus-elleni vakcinákat. Már január 14-én csaknem 19,7 millió oltóanyagot kötöttünk le 5 vakcinagyártótól. Bár akkoriban még csak 129 ezernél tartott a beérkezett adagok száma, ugyanis a szállításuk meglehetősen lassan haladt: 100 ezer adaggal lehetett számolni hetente. Később felgyorsultak a beszerzések, olyannyira, hogy áprilisban elértük a 3,6 millió adag vakcinát, idén novemberben pedig már összesen 28 millió adag érkezett az országba amiből 14 millió adagot már el is használtunk – decemberben elértük a 70 százalékos átoltottságot Magyarországon.

Kötelező lett elfogadni a bankkártyás fizetést

Magyarország 2018-ban még fényévnyire állt az elektronikus fizetéstől. A magyarok 46 százaléka inkább készpénzt használt és összesen csak 140 ezer kártyaelfogadóhely volt országszerte. Azonban január 1-től komoly változás lépett életbe: minden online pénztárgépet üzemeltető kereskedőnek legalább egy elektronikus fizetési eszközt biztosítania kell a vásárlók részére, azaz vagy bankkártyát, vagy azonnali átutalást el kell fogadniuk a kasszánál.

A járványhelyzet miatt a vásárlók most már egyre nagyobb előnyben részesítik a kártyás fizetést, a Magyar Nemzeti Bank szerint a lakosság 80 százaléka már használ valamilyen elektronikus fizetési módot, közel harmaduk pedig úgy nyilatkozott, hogy ha tehetné, mindig elektronikusan fizetne. Ennek ellenére már a türelmi határidő lejártával is maradt 20 ezer olyan vállalkozás, amely nem tett eleget az elektronikus fizetési kötelezettségnek.

Dollármilliókat kerestek a GameStop részvényeken

Bár január elején halálraítélték az amerikai szórakoztatóelektronikai céget, a GameStop a hónap második felében komoly meglepetéseket okozott: az év egyik legjobb rövid távú befektetése lett.

Az egész úgy kezdődött, hogy egy WallStreetBets (WSB) nevű reddittes fórumon fiatalok vakmerő befektetési ötleteket osztottak meg egymással. Bár látszólag ez csak szórakozás volt, az egyik felhasználó a dolgot komolyabban vette: egy u/DeepFuckingValue nevű user már 2020 közepén beharangozta, hogy a GameStop lesz jövő befektetése és be is vásárolt az akkor még csak pár dollárt érő részvényből. Az 50 ezer dolláros kezdeti befektetése később volt, hogy elérte a 34 millió dollárt is.

Ha valaki 2020 májusában 4-5 dollárért vett egyetlen GameStop-részvényt, és 2021 január végén eladta azt, azon az egy részvényen több mint 300 dollárt kereshetett volna – akkori dollárárfolyamon majdnem 90 ezer forintot.

Kilőtt a Bitcoin

Az idei év eleje komoly mérföldkő volt a Bitcoin számára is: január első pár napján a kriptovaluta először érte el a 30 ezer dolláros árfolyamot. Ez szakértők szerint nem csoda, ha azt nézzük, hány jelentősebb szereplő kezdett a kriptodevizákba fektetni 2020-ban: többek között a Square fintech cég 50 millió dollárt, a MicroStrategy szoftvercég 425 millió dollárt, és a PayPal is beszállt a kriptopiacba.

Azonban úgy tűnik, hogy a január csak a kezdet volt a világ legismertebb kriptodevizájának, novemberben ugyanis új történelmi csúcsot döntött 68 ezer dolláros árfolyammal. Ezzel egy hónapon belül 25 százalékkal, egy éven belül pedig 335 százalékkal nőtt. Bár úgy tűnik, most megint visszaesett 50 ezer dollár alá – hétfőn 46 ezer dollár körül mozgott a legnagyobb kriptodeviza –, ki tudja mit hoz még az idei év vége.

Ezek is januárban történtek:

(Borítókép: Katonák viszik a koronavírus elleni oltóanyagot az újonnan érkezett Pfizer-BioNTech-vakcinákat tartalmazó dobozt az egri Markhot Ferenc Kórházban 2021. március 2-án. Fotó: Komka Péter / MTI)