Bajba kerültek a francia síparadicsomok a britek kitilitása miatt

Franciaország péntek éjféltől kezdve – a koronavírus omikron variánsának terjedése miatt – korlátozta az Egyesült Királyságból a beutazást, amelynek értelmében jóformán teljesen lezárták a szigekről érkező turizmust. Emiatt már ezen a hétvégén is rengeteg foglalást kellett lemondaniuk a briteknek amiatt, hogy nem tudnak többé beutazni Franciaországba.

Szomorú, csalódott és dühös vagyok

– nyilatkozta Thomas Mathieu, az egyik, a chamonixi síparadicsom közelében lévő söröző tulajdonosa. Hozzátette, hogy a forgalom várható csökkenése miatt már most meg kellett válnia három munkavállalójától.

„Minden készen állt: maszkot viseltünk, van védettségink, mindent megcsináltunk, amit a kormány kért. Nagyon zavaró ez a helyzet” – nyilatkozta Mathieu. Chamonix-ban egyébként azért is érezhető ennyire a britek eltűnése, mert itt korábban minden negyedik látogató brit volt.

Jean Castex miniszterelnök az utazás korlátozását azzal indokolta, hogy az omikron „villámgyorsan” képes terjedni. Joggal merülhet fel azonban a kérdés, hogy nem volt-e túl késő most bezárkózni a britek előtt, amikor már Franciaországban is több száz esetet tartanak számon (még úgy is, hogy sokkal kevesebb genomszekvenálást végeznek a variáns kimutatásához, mint a britek).

Franciaországban egyébként nemrég döntöttek arról is, hogy az újévi ünnepségeket – a bulikat és a tűzijátékokat – is korlátozzák a koronavírus-járvány miatt.

