Mészáros Lőrinc lett a valaha élt leggazdagabb magyar

Februárban Mészáros Lőrinc történelmi rekordot döntött, Jeff Bezos bejelentette, hogy otthagyja az Amazont, többmilliós villanyszámlát kaptak a texasiak, míg itthon emelkedett az orvosok bére és új felsőoktatási intézmény is létesült. Az Index sorozatában havi bontásban mutatjuk be, mi történt a gazdaságban 2021-ben. A második részben februárt vettük górcső alá.

Magyarország most először láthat ilyen gazdag embert

A februárban a szokásához híven kiadta a leggazdagabb magyarok listáját, amelyet továbbra is Mészáros Lőrinc vezet. A 2020-ban birtokolt 479,4 milliárd forintos vagyonával a felcsúti vállalkozó nem csak a lista leggazdagabb embere lett, hanem az egész magyar történelemé is. Olyan érdekeltségek fűződnek hozzá, mint az Opus Global, a Takarékbank, a TV2 vagy az MKB Bank. A második helyezett az OTP-vezér és MLSZ-elnök Csányi Sándor, a harmadik pedig a Wallist és a Paktikert is érdekeltségei közt tudó Veres Tibor lett. Mészáros Lőrincnek egyébként mozgalmas éve volt: szeptemberben elvette Várkonyi Andreát, októberben pedig megszavazták a legjótékonyabb magyarnak.

Emelkedett a magyar orvosok fizetése

Idén februárban megérkeztek a várva várt orvosi béremelések a kórházakban és rendelőintézetekben dolgozó orvosokhoz. Az új bérek egy három sávos rendszer alapján nőnek minden évben 2023-ig. Egy kezdő rezidens addigi 255 ezer forintos keresete például 481 ezerre emelkedett februárban, egy 26 éves jogviszonnyal rendelkező orvos 529 ezer forint helyett 1 millió 256 ezer forintot vihet haza azóta.

Ugyanakkor az alapellátásban dolgozó háziorvosokat, házi gyermekorvosokat, valamint a fogorvosokat csalódás érte: ők nem részesültek a fizetésemelésből, mint a többiek. Továbbá a túlterheltségnek, az új, bevezetett szolgálati jogviszonyoknak és a továbbra is alacsony béreknek köszönhetően a béremelések az ápolók elvándorlását sem nem oldották meg úgy, ahogy azt várták. Egy hónappal később, március elsején pedig törvénybe léptek az új egészségügyi szolgálati jogviszonyok is: változott, hogy az ágazat dolgozói mennyit, milyen körülmények közt és milyen feltételekkel végzik a munkájukat. Többek között illegális lett hálapénz elfogadás, változott a munkaidő és a szabadságok száma, illetve megváltoztak a másodállások vállalásának feltételei.

Újraindult a hazai agrár-felsőoktatás

Lázár János parlamenti képviselő Facebook-bejegyzése szerint új fejezet kezdődött Magyarország vidéki történetében: az újraalapított Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem lesz az agrárfordulat szakmai hátországa. Február óta a képviselő együtt dolgozik Csányi Sándorral, az OTP elnök-vezérigazgatójával az egyetem kuratóriumában.

Hosszú távon legalább 13 ezer hallgatóra számítanak, céljuk, hogy nemcsak kiváló agrárszakembereket, hanem olyan értelmiségieket is képezzenek, akik a vidéki élet bástyái lehetnek. Csányi Sándor és Lázár János azt is hangoztatta, a cél, hogy az új felsőoktatási intézmény az egyik legjobbá váljon Magyarországon, majd az egész világon.

Kaptunk egy rakás pénzt az EU-tól

Februárban mintegy 110 milliárd forint érkezett Magyarország számlájára az Európai Unió jóvoltából. Ez az összeg a munkahelyek megőrzésére szolgáló 500 millió eurós támogatási program második – nagyobb – hányada. A támogatás ez esetben egy kedvezményes hitelt takar, amit 15 éven belül kell visszafizetni. Konkrét célja, hogy a rövid idejű munkaerő-piaci programokat finanszírozzák, amelyek révén fennmaradnak a járvány alatt a munkahelyek.

Jeff Bezos lelépett az Amazon éléről

Az Amazon februárban bejelentette, hogy Jeff Bezos, a világ egyik leggazdagabb embere a harmadik negyedévben távozik vezérigazgatói posztjától. Ő maga ezt azzal magyarázta, hogy több időt szeretne tölteni a Blue Origin nevezetű űrrepülési vállalatával és a tulajdonában lévő Washington Post újsággal. A vezérigazgatói posztot a cég egyik vezetője, Andy Jassy vette át. A cég februárban bejelentette azt is, hogy rekordnagyságú bevételt és nyereséget ért el az előző negyedévben, ugyanis a koronavírusnak és az ünnepeknek hála jelentősen nőtt a forgalma.

Másfelől júliusban teljesült Jeff Bezos nagy álma is, Richard Branson után ő is eljutott az űrbe. Visszatérése után nem sokkal kihívta Elon Muskot egy párbajra: óriási összegeket fektetett a Tesla egyik elektromos autót gyártó konkurenciájába, a Rivianba.

Többmilliós villanyszámlát kaptak a texasiak, nálunk nincs ok a pánikra

Magyarországon az Európai Villamosenergia-átviteli Hálózatnak köszönhetően még krízishelyzetben is biztosítva van az áramellátás, így nem fordulhat elő az, ami Texasban történt: az amerikai állam független energiahálózattal rendelkezik, és felkészületlenül érte a hideg időjárás.

Ezek is februárban történtek:

(Borítókép: Mészáros Lőrinc 2019. szeptember 28-án. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI)