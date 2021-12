Itt az Index karácsonyi bejglitesztje

Karácsony közeledtével újabb törésvonalak bukkannak fel évről-évre az egyébként is megosztott magyar társadalomban: otthon süssünk bejglit, vagy vásároljuk, esetleg majd adnak a wellnessben? Ha már vesszük, akkor honnan: boltból, pékségből vagy cukrászdából? Van, akinek szentségtörés, ha nem házi készítésű bejglitől kap cukorsokkot a nyolcadik rokon meglátogatása után, de bőven vannak olyanok is, akik inkább arról folytatnak családon belül komoly vitát, hogy cukrászdából rendelt süteménnyel várják-e a rokonságot, vagy jó lesz az a diszkontból mutatóba beszerzett bejgli is. És ha már, akkor diós vagy inkább mákos, vagy esetleg mindkettő, és még esetleg egy kis újhullámos különleges ízesítésű is legyen-e?

A süteménykészítői kísérletező kedv ugyanis a közel 200 éve hagyományosnak számító karácsonyi édességet sem kerülte el, hódítanak a különleges töltelékek: a gesztenye már konzervatívnak számít, de egyre gyakoribb a pisztáciás, a mandulás, a barackos, vagy épp a diós-áfonyás, netán a meggyes-mákos, vagy az aszalt szilvás-mákos variáció is. A netet receptek után túrva pedig a kókuszos tölteléktől a sütőtökösig bezárólag számtalan különleges recepttel találkozni – beleértve az élesztő nélkül, illetve a gluténmentesen készülőt, sőt, sütés nélküli elkészítési javaslat is akad. Bár innentől kezdve kérdéses, hogy egyáltalán érdemes-e még azt bejglinek hívni.

Kereskedelmi forgalomban – boltokban, pékségekben és cukrászdákban, vendéglátóhelyeken – mindenesetre csak azt lehet bejglinek nevezve értékesíteni, ami megfelel a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak, ha pedig ettől eltér, és tekercs néven forgalmazzák, akkor érdemes az összetevőket átböngészni, illetve a cukrászdában rákérdezni, hogy miért az eltérés a megnevezésben. Pár éve ugyanis nagy megrökönyödést keltett a cukrászok körében, hogy csak az Élelmiszerkönyvi leírásban egységesített előírások szerinti terméket lehet bejglinek nevezni, holott akár tájegységenként is eltérő, évtizedes receptek szerint, akár jelentősen eltérő tészta-töltelékarány mellett készítették, készítik a termékeiket. Márpedig ha a recept nem követi az előírásokat, tekercsnek kell nevezni. Sokan tiltakoznak egy sütemény összetételének egységesítése ellen, mert ahány üzlet, annyi variáció létezhet – hangsúlyozta annak idején az Inforádiónak Auguszt József mestercukrász.

Az Élelmiszerkönyv megkülönböztet bejglit és különleges bejglit is, tehát ha utóbbi termék-megnevezéssel találkozik valaki, az sem átverés, sőt, általában prémium minőséget jelent.

Az alapverzió az Élelmiszerkönyv szerint legalább 250 gramm tömegű, búzaőrleményből (főleg búzafinomlisztből BL55), élesztő, étkezési só, étkezési zsiradék, cukor, tej vagy tejpor, liszt kilogrammonként 1 darab tojásnak megfelelő tojáskészítmény, víz és szükség szerint dúsító- és adalékanyag felhasználásával, jellegzetes omlós-élesztős tésztakészítési technológiával, lappá nyújtás utáni egyenletesen elkent töltelékterítéssel, feltekerő, hengergető alakítással, száraz légtérben történő kelesztéssel, közben tojásozással, majd száraz légterű kemencében, történő sütéssel előállított termék.

A készítése során felhasználható citromhéj, gesztenye, dió, mák, gyümölcs és gyümölcskészítmények, fűszerek, méz, kakaó- és csokoládétermékek, mazsola, morzsa, olajos magvak, és ha nem a klasszikus mákos, vagy diós verzióról van szó, akkor szójaőrlemény és egyéb szójatermékek is. Előírás az is, hogy a töltelék mennyisége legalább a késztermék 40 százalékát érje el, ezen belül pedig a termék megnevezésében szereplő, a töltelék jellegét meghatározó anyag mennyisége ugyancsak 40 százalékot kell kitegyen. Vagyis a diós bejgli 40 százalék töltelékkel, az annyit tesz, hogy a tölteléken belül legalább 40 százaléknyi diót tartalmaznia kell.

A különleges bejgli pedig elsősorban attól különleges, hogy adalékanyagokat, aromákat nem tartalmazhat, és elképzelhetetlen a tejpor, vagy az étkezési zsiradék is. A leírás szerint búzafinomlisztből BL55, élesztő, étkezési só, vaj, tej, cukor, tojás felhasználásával, jellegzetes omlós élesztős tésztakészítési technológiával, lappá nyújtás utáni egyenletesen elkent töltelékréteggel, a rúd feltekercselése előtti tésztaszélek visszahajtásával, tojásos lekenéssel, száraz kelesztéssel, majd ismételt tojásozással, száraz légterű sütőtérben történő sütéssel előállított termék. A szabályok kitérnek a vaj zsírtartalmára, a tej minőségi paramétereire, de arra is, hogy valódi vaníliát kell használni az elkészítéséhez. Ebben az esetben magasabb a minimálisan használandó cukormennyiség, és legkevesebb 50 százalékos töltelékaránnyal kell készíteni.

Fotó: Kaszás Tamás / Index

Kézműves bejgliverseny a profiknak

Azt, hogy mennyire hangsúlyos szerepe van a bejglinek a karácsonyi menüben az is bizonyítja, hogy nemcsak a háziasszonyok versengenek azon, kinek sikerül a legjobban elkészíteni. 2020-ban a kézműves bejgli megbecsültségének növelése érdekében hagyományteremtő céllal indította útjára az Év bejglije versenyt a cukrászok között a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete. „Hagyományos diós”, „Hagyományos mákos” és „Ínyenc” kategóriában lehetett nevezni, és az első megmérettetésre mindhárom kategóriában 56 tételt küldtek be a testület tagjai. Ahogyan az idén is.

A legkülönlegesebb sütemények az Ínyenc kategóriába érkeztek, mivel ide bármely olyan ízesítésű és töltelékű bejglivel lehetett nevezni, aminek a jellegét meghatározó alapanyaga szerepel az Élelmiszerkönyv 1-3/16-1 számú irányelvében felsorolt felhasználható anyagok között, továbbá a vegyes ízesítésű bejglikkel is. Az Ipartestület összegzése szerint a kreatívan kísérletező mesteremberek körében kedvelt alapanyag volt a pisztácia, a mogyoró, a kesudió, a marcipán, az aszalt szilva és szilvalekvár, de előfordult a körte, a napraforgó, a fenyőmag, a sütőtök, a mangó és a vörösbor is.

Az Év Bejglije verseny eredményei Hagyományos diós kategóriában: Aranyérmes, az Év Diós Bejglije díj nyertese: Simon Andrea, Trattoria di Sophia – Budapest Ezüstérmes: Pass Szilvia, Aranyalma Cukrászda – Székesfehérvár Bronzérmes: Kiss Zoltán és Kiss Dániel, Kiss Cuki – Lajosmizse Hagyományos mákos kategóriában: Aranyérmes, az Év Mákos Bejglije díj nyertese: Szurgent Péter, Szurgent Kézműves Fagylaltozó és Cukrászda – Budapest Ezüstérmes: Németh Béla, Sütibolt – Keszthely Bronzérmes: Kara József Zoltánné, Erika Cukrászda – Kesztölc Ínyenc kategóriában: Aranyérmes, az Év Ínyenc Bejglije díj nyertese: Advent Gyöngye – Urbán Ildikó, Ildikó Cukrászda – Szarvas Ezüstérmes: Napos Körte bejgli – Berecz Attila, Máksüti Kézműves Cukrászda, Piliscsaba Bronzérmes: Karamellizált almás, sütőtökös bejgli – Rus Annamária, Békés Kitti, Fodor Ibolya, Virág Cukrászda – Érd

Az Index is tesztelte az idei felhozatalt

Az Index karácsonyi bejglitesztje előtt ízelítőt kaptunk 2021 legjobbnak ítélt bejglijeiből is. A bírálat menetébe Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete szakmai elnöke avatta be a bejglifronton túlnyomórészt laikus ízlelői tapasztalatokkal bíró kollégákat, akiket persze az is megosztott, hogy volt, aki eleve a mákosat, vagy a diósat szerették-e jobban.

„A jó bejgli, ha minőségi alapanyagokból, és forrázott töltelékkel készül, nem igényel adalékanyagokat, sem pedig tartósító szereket, és hűvös helyen akár hetekig is eltartható folpackba csomagolva. Épp ezért a karácsonnyal járó stressz is csökkenthető, ha nem december 24-én, hanem előbb készítik el, sőt, még jót is tesz a süteménynek, ha a töltelék akár egy nappal korábban elkészül, majd hűvös helyen pihen, és ezután kerül rá az élesztővel felfuttatott lisztből gyúrt, majd legalább egy órán át kelesztett, és aztán elnyújtott tésztára” – adott egy tippet a házi sütésre szavazó olvasóknak Erdélyi Balázs. Egyéni ízlés dolga, hogy szélesebb tészta- vagy töltelékréteggel készül-e, ám a cukrászok ideálisnak az 50-50 százalékos arányt tartják. Kiderült az is, hogy miért van az, hogy sokszor érződik száraznak a diós, és szaftosabbnak a mákos bejgli: mert eltérően viselkedik sütés közben a dió, illetve a mák olajtartalma. A cukrászmester szerint házi készítésnél a diós tölteléket lehet lazítani sárgabaracklekvárral, illetve édes morzsával is.

A hagyományos diós és mákos, illetve az Advent gyöngye fantázianevű ínyenc bejgli (ez egyébként egy Irsai pálikába áztatott vörösáfonyás és pirított szezámmagos töltelékű tétel volt) megízlelése után a kollégák többségének a mákos ízlett a legjobban.

Fotó: Kaszás Tamás / Index

Eztán láttunk neki az Index saját vakkóstolásos tesztjének, amelyhez úgy választottuk ki a véleményezésre váró termékeket, hogy legyen benne cukrászda, vendéglátóhely által készített, illetve kiskereskedelmi forgalomban széles körben elérhető sütemény is. A beszerzés során két helyen álltunk sorba meglehetősen sokáig a diós és mákos bejglikért: a budai Daubner Cukrászdában, ahol egyébként szintén tekercsnek hívják, és a Lidl-ben a helyben sütött édességért. Utóbbinál ennek meg is lett böjtje, mert a sütőből frissen kikerült termék mire szeletekre vágva a kollégák elé került, a szállítás során kissé összenyomódott, szóval az eredményét sajnos én, a teszt szervezője rontottam le kissé a küllemre kapható pontokkal. Igaz, ezt némileg ellensúlyozta, hogy enyhén langyos volt a kóstolás idején. De a végeredmény ismeretében talán megbocsátják ezt nekem a termék előállítói. A többi tesztelt bejgli mind korábban kisült, és kihűlt termék volt. Emellett kóstoltuk még a tiszafüredi Mariska Étterem, a budapesti Bakáts térnél lévő Nándori Cukrászda és a Tesco szintén saját márkás bejglijeit.

A bírálat során 20-20 ponttal a megjelenést, valamint az állagot, szeletelhetőséget és az illatot lehet díjazni. Az összesen 100 pontból azonban legnagyobb súllyal az íz és az ízek harmóniája esett latba, erre maximum 60 pontot lehetett odaítélni. A bírálat során felváltva kóstolták a kollégák a mákos és a diós bejgliket, a származás helye szerint. A végső sorrend pedig némiképp meglepően alakult.

Az Index szerint a legjobb diós bejgli

Lidl, Diós bejgli 46% töltelékkel, 295 g, 499 forint – 83 pont

Már a teszt során komoly elismerést kapott, mert többen is a legjobbnak ítélték, egyértelműen az íze miatt kapta a legjobb helyezést. A kissé összenyomódott felületet laposnak találták a tesztelőink, viszont a felületét szépnek ítélték. A bejglinél esetleg előforduló repedésnek a tésztán nyoma sem volt. A legtöbben azt értékelték, hogy sok diót tartalmazott, de nem volt száraz. Akadt, aki a langyos hőmérséklet miatt ízében kicsit nyersnek ítélte, más szerint kellemesen szaftos volt, és épp a megfelelő mértékben volt édes. Persze nem mindenkinek ízlett igazán, de akadt olyan kolléga, aki úgy jellemezte, hogy olyan, mint a Mamáé.

Nándori Cukrászda, Diós Bejgli 2950 forint/ darab – 80 pont

A második legjobbnak ítélt bejgli. Többen értékelték a zsiráf mintásra sült tésztát – ami annak köszönhető, hogy kétszer kenik meg tojással, a hagyományos cukrásztechnológia szerint először a sárgájával, majd sütés közben még egyszer fehérjével – kellemesen omlósnak, de mégis jól szeletelhetőnek találva. Akadt, kedves külsőt emlegetett, de olyan is, aki csak annyival jellemezte, hogy ez kívülről nézett ki jól. Ennél érvényesült leginkább az 50-50 százalék tészta és töltelékarány. Volt, aki harmonikus ízvilágúnak találta, de akadt, aki szerint nem volt finom. Többen érezték száraznak, nemcsak a tölteléket, de a tésztát is. Akadt, aki kicsit fahéjasnak jellemezte.

Mariska Étterem, Tiszafüred, Diós Bejgli, 500 g, 2200 forint – 79,4 pont

A harmadik helyen befutó meglepetésbejgli. Értékelésénél meglehetősen széles sávban szóródtak a vélemények, legyen szó az ízéről vagy a kinézetéről. A repedt felület volt, akinél eléggé lehúzta a küllemre kapható pontokat, de a többség számára kevéssé volt zavaró. Volt, aki csak a maximális ízre adható pontok felét adta, akadt, aki amiatt húzta le, mert dióhéjat talált a töltelékben, és olyan is, aki száraznak találta. De akadt kolléga, akinek jobban bejött, mint az Év diós bejglije, és olyan is, aki szerint „ízes és szaftos”.

Daubner Cukrászda, Diós Tekercs 2200 forint/db – 63,4 pont

A kollégák által jó, de nem kifejezettem bejgli illatú sütemény sokak számára csalódást okozott, főleg a teszt végén, amikor kiderült, honnan is érkezett. Küllemre is kicsit megosztotta a tesztelőinket, mivel volt, akinél kevesebb pontot kapott, mint az összenyomott Lidl-s termék, mivel úgy látta, hogy nem tökéletes a márványozottsága. A sorrendben harmadikként kóstolt termék volt az első, aminek a töltelékében volt mazsola, amit ugyan tesztelőink pozitívumnak találtak, de igazán nem mentette meg a süteményt, mivel főleg a diós ízt hiányolták. Volt aki ettől függetlenül ízében az addig kóstoltak közül a leggyengébbnek találta, másnak az nem tetszett, hogy túlzottan is sok vaníliát érzett benne. Felrótták azt is, hogy száraznak találták az összhatást.

Tesco, Diós Bejgli (töltelékarány nem volt kiírva) 400 g, 529 forint – 36,8 pont

Az utoljára kóstolt termék, és mint a pontszám is jelzi, egységesen ezt találták a leggyengébbnek a kóstolóink. Volt, aki rettenesként jellemezte, és megkérdőjelezte azt is, hogy előírás szerint dióval készült-e. Többen furcsa mellékízt éreztek a töltelékben, volt, aki egyenesen avas ízűként jellemezte. A tészta szárazságát minden tesztelőnk kifogásolta. Akadt, aki túl vastagnak találta a tésztát, és ehhez mérten kevesellte a tölteléket. Az egyik kolléga csak tekercsként emlegette.

Az Index szerint a legjobb mákos bejgli

Mariska Étterem, Tiszafüred, Mákos Bejgli, 500 g, 2200 forint – 89,6 pont

A tesztelőink által a legjobbnak talált mákos bejglinél egyaránt értékelték a tekercsek szépen márványozott felületét, azt, hogy kellemesen puha a tészta, valamint, hogy szaftos és ízletes volt töltelék. Többektől is maximálisan 20 pontot kapott az állagára, szeletelhetőségére és az illatára. Volt, aki lakonikusan és egyszerűen csak finomnak találta, de olyan is, akitől ízre a maximális 60 pontot kapta.

Nándori Cukrászda, Mákos Bejgli, 2950 forint – 86,6 pont

A második helyre egyértelműen a zsiráfosra márványozódott felületű tekercsek ízharmóniája hozta fel. Ennél is fele-fele arányú volt a tészta és töltelék, sem túl sok, sem túl kevés. Ugyan volt, aki száraznak érezte a tésztát, azonban citromos ízvilág ezt ellenpontozta számára. Ízre és állagra is kellemesebbnek, puhábbnak és szaftosabbnak találták a diós verziójánál. De olyan kóstoló is akadt, aki legfeljebb abba tudott belekötni, hogy lehetett volna kicsit finomra darálni a mákot.

Lidl, Mákos Bejgli 46% töltelékkel 295 g, 499 forint – 84,8 pont

Ennél is mínuszokat jelentett, hogy kicsit összenyomódott a szállítás során, és többen kiemelték, hogy kicsit nyersnek találták a tésztát, illetve a tölteléket. Ízre viszont sokakat kárpótolt. Volt, aki szerint kellemesnek, olyan is, aki a diósnál jobb ízűnek ítélte, de akadt, akinek jobban ízlett, mint az Év mákos bejglije. De volt kolléga, aki nyersnek találta, más a nyúlós tésztát pontozta le. Mégis, valamit jól eltalálhatott a készítője, mert ötből négyen 50 pont feletti értékkel honorálták az ízét, sőt volt, akitől a maximális 60-at kapta.

Daubner, Mákos Tekercs, 2100 ft/db – 66,4 pont

Erősen megosztó tétel volt már a külleménél is, mert volt, aki 20-ból csak nyolc, de olyan kolléga is, aki 18 pontot adott ennek a süteménynek. Az állagánál és a szeletelhetőségnél hasonló durva eltérések voltak, mivel akadt, aki a maximálisra pontozta és olyan is, aki csak az elérhető pontok felét ítélte meg. Az íze is elég megosztónak bizonyult: akadt tesztelő aki azt rótta fel a bejglinek, hogy túlízesített, és emiatt épp a mákot nem lehetett érezni, de olyan is, aki szerint íztelen volt. Más éppenhogy túl édesnek találta, ennek ellenére kesernyés utóízt hagyott a szájában. És akadt kolléga, aki ízre szinte ugyanolyannak találta, mint a diós verzióját.

Tesco, Mákos Bejgli, 400 g, 529 forint – 34,8 pont

Az utolsó helyezettnek főként a tészta szárazságát rótták fel a kollégák, de azt értékelték, hogy jobb, mint a diós verzió. Viszont ennél is gyakori kritika volt, hogy rettenetes mellékízt éreztek a töltelékben. Visszatérő megjegyzés volt, hogy borzasztó műízű. De akadt olyan kolléga is, aki szerint nemhogy illatos, hanem épphogy büdös volt. És persze visszatérő megjegyzés volt, hogy gyorsan adjunk valamelyik másikból, hogy elmossa az ízét.

Mint minden teszt, ez is erősen szubjektív volt, és noha sokféle, és igen eltérő minőségi jellemzőkkel bíró bejglikkel találkoztunk, azt hiszem mégis többek véleményét mondta ki az egyik kolléga, amikor az utolsó előtti tételnél megjegyezte:

eddig anyámé mindegyiknél jobb volt.

Az persze erősen kérdéses, hogy meddig tehetünk még ilyen kijelentéseket, figyelembe véve a kiskereskedelemben és a vendéglátásban évről-évre forgalomba kerülő és értékesített bejglimennyiséget…

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)