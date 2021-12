Az intenzív drágulás velünk marad a választásokig

Nem várható árcsökkenés az árupiacokon 2022-ben, amit a fogyasztók is megéreznének. Az olajárak tartósan magasan maradnak az elemzők szerint, miközben az ipari fémek, a földgáz, de még a szén-dioxid-kvóták árai is emelkednek. Idén novemberben a magyar fogyasztói árak átlagosan 7,4 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, viszont jövőre a hatósági árazás az üzemanyagoknál látszólag lehúzza majd az inflációt, de minden más a drágulás felé mutat.

Az ING elemzése jövőre 76 dolláros átlagos hordónkénti olajárat vár. Arra számítanak, hogy a nem OPEC-országok kínálata erőteljesen növekszik majd 2022-be, miközben az OPEC+ kínálatcsökkentés további enyhülése leveszi a nyomást az olajpiacról. Úgy vélik, hogy a piac már az első negyedévben visszatér a készletek növeléséhez, miután 2021-ben jelentős mértékben csökkentette készleteit. A Barclays is arra számít, hogy csökken a keresleti nyomás, de az egész évre 80 dolláros Brent-árakra számítanak.

Az utóbbi hónapokban egyértelművé vált mindenki számára, hogy alapvetően nem az olajárak alakulása a felelős a magas üzemanyagárakért. Hiszen 2008-ban még 140 dolláros hordónkénti olajár mellett is alacsonyabb volt az üzemanyag forintban számított ára. Mindezek alapján tehát az, hogy 76 vagy éppen 80 dollár lesz-e az energiahordozó ára, olyan nagyon drasztikus változást nem hoz – mondta megkeresésünkre Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője.

Hüvelykujjszabályként a hordónkénti ár 10 százalékos emelkedése 0,35-0,40 százalékponttal emeli meg az inflációt a sokktól számított három hónap alatt, amennyiben a fogyasztói árak piaci alapon meghatározottak. Viszont Magyarországon az Orbán-kormány 2022. február közepéig 480 forintos literenkénti hatósági árat vezetett be.

Amennyiben az olaj hordónkénti ára 80 dolláros szintek közelébe szalad és ezzel együtt a nagykereskedelmi ár olyan magasra szökik, hogy a plafon nélkül a 480-as szintnél is magasabban alakulna a fogyasztói ár, akkor várhatóan újabb három hónapra meghosszabbítaná a kormányzat ezt a rendelkezést. Vagyis 2022-t nézve azt gondolom, hogy az olajárak alakulása mérsékelt hatással bír majd az inflációra, annál jelentősebb lesz azonban a bázishatás, amely egy változatlan üzemanyagár mellett az előző év emelkedő bázisa miatt mérsékli majd az inflációt – közölte az elemző lapunkkal.

Az energiaárak így is magasak lesznek

Ugyanakkor nem ilyen optimisták az ING nemzetközi elemzői a gázpiacok kapcsán: arra számítanak, hogy az európai gáztárolók alacsony szintje miatti aggodalmak nem enyhülnek, valószínűleg a tél folyamán a fűtési időszakban nem lesz enyhülés a piacon. Így az árak az év hátralévő részében és 2022 elején továbbra is magasak, ráadásul volatilisek maradnak.

Arra számítunk, hogy az európai gázárak enyhülni kezdenek, amint túljutunk a téli kereslet csúcsán, ám mivel Európa a telet történelmileg alacsony készletekkel fejezheti be, az árak 2022 nagy részében magasak maradnak

– írták a pénzintézet elemzői decemberi prognózisukban.

A Fitch Ratings szakértői is arra számítanak, hogy a földgázárak magasak maradnak a jövő év első negyedévében, különösen Európában és Ázsiában, ez többek közt az ázsiai kereslet növekedésének, a termelési szűk keresztmetszeteknek és az Északi Áramlat 2 körüli bizonytalanságnak, valamint az európai tárolókban lévő meglehetősen alacsony gázmennyiségnek tudható be. Várakozásuk alapján a földgázárak március-áprilisra mérséklődnek, és az átlagárak magasak maradnak, mielőtt 2023-ban normalizálódnak.

Egy másik tényező – amire a DLA Piper figyelmeztet –, hogy a szén-dioxid-kibocsátási kvóták iránti kereslet nagyot nőhet jövőre. Már 2021-ben is egyre magasabb áron cseréltek gazdát a szennyezési kvóták, mivel a vállalkozások és a kormányok világszerte igyekeznek csökkenteni a kibocsátásukat és elérni az éghajlatvédelmi célokat. Most a világ szeme a 2015-ös párizsi éghajlat-változási megállapodás 6. cikkére szegeződik, amely lehetővé teszi a szén-dioxid-kibocsátási egységek globális kereskedelmét, és létrehoz egy mechanizmust az ilyen, alacsony szén-dioxid-kibocsátású projektekből származó kibocsátáscsökkentésekből származó karbonkreditek kereskedelmére. A nemzetközi piac megnyílása még nagyobb keresletet hozhat.

Dráguló ipari fémektől szenvedhet a szórakoztató elektronika

A legtöbb fémpiacon jobb ellátottság várható 2022-ben, ami arra utal, hogy az árak csökkenhetnek. A monetáris szigorítás és az erősebb amerikai dollár tovább mérsékelheti az árakat, de lesznek kivételek. Az ING elemzői arra számítanak, hogy az alumíniumpiac strukturális deficitbe kerül, mivel a kohászati kapacitásokba történő beruházások elmaradnak. Így az tonnánkénti árak 2022-ben 3 ezer dollár alakulhatnak, ami kihat a feldolgozóipari termelésre és a fogyasztói árakra is.

Az ipari félkész termékek, késztermékek (vagyis a tartós fogyasztási cikkek), valamint a beruházási javak esetében érzékelhető e nyersanyagok világpiaci árának drágulása. Mivel a globális kereslet továbbra is igen magas a tartós fogyasztási cikkek és a beruházási javak iránt, miközben a termelési és szállítási problémák várhatóan 2022-ben is velünk maradnak, így biztosan a válság előtt látottnál érdemben magasabb szinten stabilizálódnak e termékek árai – értékelte a helyzetet Virovácz Péter.

Ez tükröződik majd azon termékek végső árában is, melyekbe ezek a nyersanyagok vagy félkész termékek beépülnek, mert a gyártók a magas kereslet, a rendkívüli mértékben megemelkedett rendelésállomány következtében rendkívül jó pozícióban vannak.

Az általános megszokottnál gyorsabban és erősebben háríthatják át a költségnövekedést a termelők a fogyasztókra. Így aztán aligha várhatjuk, hogy az elektronikai cikkek, az autók vagy a gépek és a berendezések (melyek akár vállalati termelést szolgálnak ki) olcsóbbak legyenek, sőt további áremelkedésre lehet számítani – tette hozzá a szakértő.

További problémát jelent a szállítmányozási piac

Az utóbbi hónapokban a tengeri szállítmányozás árai is az egekbe szöktek, és az S&P Global Platts szerint az áresés még sokáig valószínűtlen. Piaci források szerint a konténerek piacán nagyot nőttek a 2022-2023-ra vonatkozó határidős szerződések árszintjei.

A Kínából Európába irányuló konténerárak most 5-7,5 ezer dolláron állnak, míg egy éve ez 2400 dollár volt, 2019-ben pedig 1800-2000 dollár között mozgott az árszint – számolt be Peter Sundara, a Visy, az egyik nagy árutulajdonos globális tengeri szállítmányozásért felelős vezetője. A Csendes-óceánon át kelet felé tartó transz-csendes-óceáni útvonalon a konténerárak egyelőre 5300-6300 dollár körül mozognak.

Természetesen a magas szállítási költségek – kiegészülve a többi jelentősen emelkedő költségtételekkel (nyersanyagok, félkész termékek, munkaerő, energia) – komoly termelői áremelkedést hoznak. Mindez pedig a gyártók árazási erejéből fakadóan megjelenik a fogyasztói árakban is

– kommentálta az adatokat Virovácz Péter, aki szerint nem is érdemes arra számítani, hogy a szórakoztató elektronikai termékek olcsóbbak legyenek, amíg a fogyasztás, vagyis a kereslet magas marad és közben a kínálat nem tud érdemben bővülni.

Szavai szerint már a mostani Black Fridaynál is tapasztalható volt, hogy sokkal szűkebb termékköre és a korábbiaknál mérsékeltebb kedvezményeket adtak a kereskedők. Ez is az infláció emelkedésének irányába hat.

Csak a bizonytalanság biztos

Rendkívül nagy a bizonytalanság a agyarországi infláció 2022-es lefutása kapcsán. Sok múlik a január 14-án érkező decemberi adaton. Az üzemanyagárak csökkenése miatt várhatóan némiképp már mérséklődhet az infláció a 7,4 százalékos szintről – magyarázta a szakértő, mivel a hatósági áras szint és a magas előző évi árak miatt a bázishatás ezt eredményezheti.

Ha ez mégsem következne be, akkor a szokásos év eleji, január-februári átárazások következtében akár még magasabbra is ugorhat az infláció. Az előző két januárban a havi infláció januárban 0,9 százalékos volt. Mostanában viszont az eddigieknél magasabb bérköltség-növekedéssel szembesülnek a vállalatok, ráadásul a korábbi évekhez képest drasztikusan felborult a kereslet és kínálat egyensúlya. Így viszont, költségelemek jelentős emelkedése miatt, akár az előző években látott havi inflációnál is magasabb lehet az év eleji adat.

A fogyasztói árak így tovább emelkedhetnek 2022 elején.

A szakember viszont - saját bevallása szerint is talán kicsit optimistán – bízik abban, hogy ez mégsem következik be, de 2022. január-februárban még 7 százalék felett alakulhat az év/év áremelkedési ütem. Majd – folyamatos csökkenést követően – a jövőév közepére, júniusra az infláció bár „becsúszhat” 6 százalék alá. Összességében 2022 első felében átlagosan 6,7 százalékos inflációval kalkulálok. Legutóbb egyébként 2008-ban fordult elő, hogy az infláció hathavi átlaga legalább ilyen magas ütemű volt – hangzik Virovácz Péter prognózisa.

