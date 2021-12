A kormány visszaszerezné a repteret, dollármilliárdos válás volt Amerikában

A kormány visszaszerezné a budapesti repteret, soha korábban nem költöttünk ennyit online, tömegek tüntettek a Fudan Egyetem ellen, míg a nagyvilágban dollármilliárdok mentek rá egy válásra. Az Index sorozatában havi bontásban mutatjuk be, mi történt a gazdaságban 2021-ben. Nézzük, mit hozott a május!

A kormány megkörnyékezte a budapesti repteret

Az akkori kormány 464,5 milliárd forintért eladta a Budapest Airport Zrt.-t 2005 júniusában a brit BAA Internationalnek. Másfél évvel később újabb tulajdonváltás történt, a repteret a ma már AviAlliance-nak hívott Hochtief Airport vállalat vásárolta meg négyszázmilliárd forintos hitelből az angoloktól. Mivel akkor komoly anyagi gondokkal küzdött, és még a hitelt is alig volt képes visszafizetni, elemzők szerint 2011-ben az állam az eladási ár majdnem feléért, 250 milliárd forintért akár vissza is vásárolhatta volna a repteret. A magyar kormány idén döntött úgy, visszavásárolná: 4,4 milliárd eurós, azaz közel 1600 milliárd forintos ajánlatot tett a jelenlegi tulajdonosoknak.

Orbán Viktor az állam vásárlási szándékát októberben megerősítette: akkor úgy nyilatkozott, hogy ez bármelyik pillanatban meg is történhet. Az MTI szerint a miniszterelnök úgy vélte, hogy ezzel akár olyan fejlesztések is történhetnek, amelyek két-három osztállyal felértékelik a repülőteret és így egész Budapestet is. Azonban az még mindig nem derült ki, hogy a beruházás csupán az adófizetők pénzéből vagy magánbefektetők segítségével történne meg.

Emberéletek ezreivel fizetünk az életmódunk miatt

Forster Tamás kardiológus egyértelműen fogalmazott az Indexnek: a magyarok kiemelkedő elhízottsági szintje hozzájárul a magas Covid-halálozási arányhoz. Falus András genetikus pedig levezette nekünk, hogyan teszi tönkre egy kövér ember szervezetét a SARS-Cov-2-es koronavírus. Fontos, ritkán javasolt gyógymódot is ajánlott. Nevessünk, és segítsünk másokon!

Magyar lány a Forbes tehetséglistáján: agykutatónak készült, programozó lett

Pálfi Dóra, az Imagilabs startup alapítója is bekerült az európai Forbes 30 Under 30-listájára. A fiatal cégvezető az Indexnek beszélt arról, hogyan jutott el odáig, hogy az agykutatás helyett programozással foglalkozzon, és megoldást találjon arra a problémára, hogy a nők aránya sokkal kisebb a férfiakéhoz képest az informatikában.

Még sosem költöttünk ennyi pénzt az interneten

Három évet ugrott előre a hazai e-kereskedelem a koronavírusnak és a digitalizációnak köszönhetően – derült ki a GKI Digital kutatásából. Az online kiskereskedelmi forgalom a 16-18 százalékos átlagához képest 2020-ban 45 százalékos rekordbővülést ért el, összesen 909 milliárd forint forgalmat bonyolított. A három legnagyobb hazai e-kereskedő az eMAG-Extreme Digital, a MediaMarkt és az Alza.hu volt, összesen kétszázmilliárd forintos forgalmat generáltak.

Ezzel párhuzamosan a szerencsére vágyók száma is nőtt, a Szerencsejáték Zrt. 2020-ban hat százalékkal 575,4 milliárd forintra növelte az árbevételét.

Nemcsak a mennyisége, de az e-kereskedelem minősége is nőhetett idén májusban: a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) példát statuálva mintegy négymillió forintos bírságot és további négymilliárd forintos jóvátételt rendelt el az eMag 2018-as Black Friday-akciója ügyében, amikor a cég részben azzal csinált 6,8 milliárd forintos forgalmat, hogy a valósnál magasabb leárazásokkal próbálta megtéveszteni a vásárlókat.

Nagy port kavart a Fudan Egyetem

Ugyan már négy éve hallhatunk a Fudan Egyetem Budapestre költözésérről, az ellene folyó általános tiltakozások csak idén – a projekt négyszázmillió forintos idei költsége hallatán – kezdődtek. A beruházást úgy magyarázta Horváth Levente, az MNB elnöki főtanácsadója már szeptemberben, hogy az elit egyetem jelenléte a magyar felsőoktatási színvonal emelését szolgálná, azonban ezt idén májusban többek között neves közgazdászok is cáfolták, mondván, hogy a projekt túl magas költségekkel járna, a kínai hitel feltételei nem kedveznének a hazai gazdaságnak. Sőt szerintük a terv akár hátrányt is jelenthetne a magyar felsőoktatásnak a bérkülönbségek miatt. A Fudan miatt június 5-én több ezer fős tüntetést tartottak a budapestiek.

Bill Gates is elvált

Májusban, 27 év házasság után elváltBill és Melinda Gates. Bill Gates már a bejelentés napján átruházott 1,8 milliárd dollár (nagyjából 535 milliárd forint) értékű értékpapírt a feleségére, aki ezzel egy nap alatt dollármilliárdos lett. Azonban nem kell a 66 éves Microsoft-alapítóért sem aggódni, 137 milliárd dolláros vagyonnal még mindig a világ negyedik leggazdagabb embere.

A dollármilliárdosok közül egyébként Elon Musk is szingli lett idén, három év és egy közös gyermek után szakított volt párjával, Claire Boucher kanadai énekesnővel.

Bár azt gondolnánk, hogy a koronavírus miatti hosszú bezártság és a korlátozások negatív hatással voltak a házasságok többségére, Magyarországon ez mégsem volt megfigyelhető: hét évtizede nem volt olyan kevés válás, mint a járvány idején. Az előző évhez képest 15 százalékkal kevesebben váltak 2020-ban, a házasságkötések száma pedig a korlátozások ellenére is nőtt – azonban ezzel együtt a családon belüli erőszak is emelkedett hazánkban.

Ezek is májusban történtek:

(Borítókép: Jászai Csaba / MTI)