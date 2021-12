Az OTP karácsonyi meglepetése

Sokak számlájáról pénzt vont le az OTP Bank karácsonykor. A bank szerint egy technikai hiba áll a dolog mögött.

Először a Telex olvasója számolt be arról, hogy a bank levont tőle 41 ezer forintot úgy, hogy nem is használta most a kártyáját és ebből adódóan nem értette a dolgot. Az illető felhívta a bankot, ahol – egy óra várakozás után – végül megtudta, hogy nemcsak őt, hanem másokat is érintett ez a levonás és többen is betelefonáltak már emiatt.

Végül kiderült, hogy a bank most egy augusztusi bevásárlásának összegét vonta le tőle. Nyáron ezt nem tették meg, és akkor ez állítása szerint nem is tűnt fel neki. Hozzá hasonlóan a többi ügyfélnél is olyan tranzakciókat hajtottak most végre, amelyek eddig még valamilyen hiba miatt feldolgozatlanul maradtak.

Technikai hiba miatt egyes korábbi tranzakciókat csak később számolta el az egyik rendszerünk. Az érintett ügyfeleket tájékoztattuk a hibáról és elnézést kértünk érte

– ezt írta az OTP az esetekkel kapcsolatban. Hozzátették: a technikai hibát kijavították és az ügyfelek a számlatörténetben ellenőrizhetik is, hogy valóban csak egyszer vonják le a korábban ki nem fizetett összegeket.

(via Telex)