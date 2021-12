Jókora béremelés várható a BKV-nál

Jövőre összességben 10,5 milliárd forintból fejleszti a béreket a főváros a BKV-nál. Ebből mintegy 8,8 milliárdot a főváros a saját büdzséjéből ad, 1,7 milliárd forint pedig az állami járulékcsökkentés eredménye, amelyet a BKV házon belül tarthat, és a jelek szerint tényleg béremelésre is fordíthat. Az átlagosan 15 százalékos emelés a főváros és a bérszövetségbe tömörült szakszervezetek által a nyáron aláírt 3 éves bérpolitikai megállapodásnak köszönhető, az ugyanis a minimálbér emelés mértékéhez köti a fővárosi cégek bérfejlesztését. Mivel jövőre 19,5 százalékkal emelkednek a kötelező legkisebb keresetek, ezért a közlekedési cégnél is jelentősebb bérfejlesztésre nyílik lehetőség.

Gulyás Attila, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (VTDSZSZ) elnöke a Világgazdaság érdeklődésére elmondta, hogy még nincs végleges 2022-re szóló megállapodás a fővárossal. A bérszövetségbe tömörült szakszervezetek ugyanis szeretnék elérni azt is, hogy a 15 százalékos emelést az alapbéreken túl a cafeteriára, valamint az eseti kifizetésekre (például Budapest pótlék) is kiterjessze a cégvezetés, valamint azt is, hogy a jelenleg 0,4 százalékos senioritási szorzószámot – amely a fix bérsávokhoz képest honorálja a régóta a BKV-nál dolgozó kollégákat – is 0,5 százalékra fejlesztenék. Ez további 400 millió forintba kerülne a társaságnak, ám a cégvezetés szerint erre nincs fedezet.

Ugyanakkor az elnök szerint a 15 százalékos alapbéremelés mérsékeli, de teljes egészében nem fogja megoldani a tömegközlekedési vállalat létszámproblémáit. „Lesz olyan munkakör, amely így már versenyképes bért fizet, de főleg a hiányszakmákban továbbra is alatta marad a jövedelem a piaci viszonyoknak” – tette hozzá Gulyás Attila.

„Két tárgyalási körön túl vagyunk, a következő jövő hét csütörtökön esedékes. A végső egyezségnek január 15-ig kell megszületnie, ezt szintén a bérpolitikai megállapodás rögzíti” – hívta fel a figyelmet a VTDSZSZ vezetője.