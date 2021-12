Belefagytak a Tiszába a süllők

Komoly állományveszteséget jelentett be a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft., közleményükben elmondták, hogy a halak egyszerűen megfulladhattak.

A szervezet közleménye szerint ahogy minden évben, most is ragadozóhalak rekedtek a Tisza-tó északi részén található alacsony vízállású területeken. Idén több süllőt találtak befagyva, mint az eddigi években. A szervezet szerint ez azzal is magyarázható, hogy a vízben jelenlevő mérgező gázok miatt nem marad elég oxigén a halaknak.

A körülmények alaposabb mérlegelését követően a szakemberek végül arra a következtetésre jutottak, hogy a példányok vesztét a maximum 40 centiméteres víz sekélysége és a hideg levegő okozhatta. A napokban felélénkült viharos szelek miatti áramlatok felkavarták a vizet, ami miatt nagyobb mennyiségű hordalék rakódhatott a halak kopoltyújára, ezzel megakadályozva a gázcseréjüket. A süllők ugyanis nem képesek hosszabb ideig elviselni az oxigénhiányos állapotot.

Miután a területet borító jégpáncél elérte azt a vastagságot, hogy elbírja egy felnőtt ember súlyát, a Tisza-tavi Sporthorgász K.N. Kft. munkatársai megkezdték az 1-től 6 kilogramm súlyú elpusztult süllők mennyiségének felmérését. Azonban az elhullott állatok összegyűjtésével a legközelebbi felmelegedésig és a jégpáncél eltűnéséig még várni kell.

A horgászegyesület közleményében arról is tesz említést, hogy a télre alacsonyra leengedett vízszint magas kockázatot jelent a telelő halak számára. Megoldásként a társaság a Tisza régi medreinek rekonstrukcióját javasolja, mely az iszap eltávolításával segíthetné a halak telelését. Így javulnának az áramlási viszonyok és nem utolsó sorban a tározott víz mennyisége is nőhetne. Ehhez már korábban össze is írták azokat a területeket, melyeket kotorni kellene a szakmai halgazdálkodási szempontok figyelembe vételével.

(via agroinform.hu)

(Borítókép: A befagyott Tisza-tó 2016. január 23-án. Fotó: Mészáros János / MTI)