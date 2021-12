Lassan nem bírunk megfizetni egy jobb használtautót

Jóval meghaladhatja a magyar használtautó-piac a 2019-es eddigi rekordértéket: a növekedést elsősorban a globális chiphiány miatt visszaeső új járműgyártás miatti hiányjelenség generálja, sokan ugyanis inkább a fiatalabb, akár még garanciás gépkocsikat keresik új híján – írta a Pénzcentrum. A portál a JóAutók.hu vezérigazgatójára hivatkozva közölte, hogy november végéig mintegy 755 ezer használt járgány cserélt gazdát az idén, év végéig azonban elérhetőnek látja a 820 ezer tranzakciót is. A használtautó-import mennyisége az év első tizenegy hónapjában összesen 121 976 darab volt, ami 1,3 százalékkal meghaladta a tavaly ilyenkor regisztrált értéket, és Halász Bertalan azt is valószínűnek látja, hogy 2021-ben a tavalyi 130 430-nál több használt autó érkezik majd az országba. Egyébként az nem változott érdemben, hogy az importált autók közel kétharmada legalább 10 éves, és legalább 15 éves az állomány mintegy 40 százaléka.

A chiphiány a használt piacon is érezteti a hatását: a megerősödő újautó kereslet egy része ugyanis a készlethiány és a megugró listaárak miatt a használt, ám fiatalabb, keveset futott, jó állapotú járművek felé fordult, ebben a szegmensben is felhajtva az árakat. Akár az újkori áraik fölé is fel tudják pörgetni ezeknek az autóknak az árait – mondta a portálnak a vezérigazgató. Az átlagos hirdetési ár csak az idei évben közel 25 százalékkal, az elmúlt 12 hónapban pedig mintegy 50 százalékkal emelkedett a legnagyobb hazai autóhirdetési portálon.

Az árak mérséklődésére az év első felében hiába is bazírozna bárki, mivel addig biztos nem áll helyre a chiphiány fékezte újautó gyártás. Számításai szerint további 5-10 százalékos drágulással számolva, a megfelelő állapotú autók minimumára várhatóan egyre inkább a 2 milliós érték felé mozdul majd el 2022-ben.

A vezérigazgató szerint a jövő évi használtautó-import a 2021-re várható 132 ezer darab/év szintet is meghaladhatja majd. Azt pedig nem tartja valószínűnek, hogy épp az újautó kínálat szűkössége idején szigorítanának környezetvédelmi megfontolások alapján a használt importra vonatkozó szabályokon.