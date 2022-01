Korrupciós botrányt és kamatstopot hoztak az év utolsó napjai

Az év utolsó hónapjában a lakossági kamatstopról, az új német kormányról és a korrupciós botrányról szóltak a hírek. Kiderült, hogy az új német kormánnyal mi is jól járhatunk. Továbbá azt is megtudtuk, hogy bár a kamatstop most karácsonyi ajándékot jelenthet, később akár meg is nehezítheti sokak életét. Az Index sorozatában havi bontásban mutatjuk be, mi történt a gazdaságban 2021-ben. Nézzük, mi történt az év utolsó hónapjában!