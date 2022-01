Az egységesülő nagybank fúziójának következő lépéseként – amely részleteiről a társaság vezetője az Indexnek adott év végi interjúban bővebben is beszélt – megvalósuló lépéssel egy, összesítve az újonnan kihelyezett összesített lízingállomány alapján 20 százalékot jelentősen meghaladó piaci részesedést magáénak tudó vállalat jön létre, mintegy 110 ezer meglévő ügyféllel. A gépjármű- és mezőgazdaságigép-lízing szegmensekben még magasabb, 30 százalék feletti piaci részesedéssel rendelkeznek.

Az integrációtól a hatékonyság javulását várják mind a vállalati, mind a lakossági szegmensben, emellett a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarékbank fiókjaiban is elérhetővé válnak a gépjármű-, eszköz- és mezőgazdaságigép-finanszírozási lehetőségek is. Az Euroleasing saját termékein kívül a népszerű Széchenyi Kártya Program, valamint az EXIM hitel- és lízingtermékeit is igényelhetik majd az ügyfelek – közölte a társaság.

Magyarországon eddig még nem volt példa ilyen volumenű egyesülésre a lízingpiacon. Mindez egy olyan piaci környezetben, ahol földcsuszamlásszerű átalakulások mennek végbe a kiszolgálói, gyártói körben és az értékesítési csatornák tekintetében egyaránt. Ennek a folyamatban a leglátványosabb eleme, hogy a hagyományos offline kereskedői értékesítés visszaszorul a digitalizáció előretörésével párhuzamosan. Erre azonban mi nem problémaként, hanem lehetőségként tekintünk, és a digitális fejlesztéseket előtérbe helyezve vágunk bele ebbe az izgalmas új fejezetbe

– nyilatkozta a közlemény szerint Vály Judit, az Euroleasing vezérigazgatója. Az Euroleasing ezért az eddiginél is nagyobb hangsúlyt fektet a digitális fejlesztésekre, azzal a határozott célkitűzéssel, hogy a piac legkorszerűbb online megoldásait nyújtsa.

A cég közlése szerint a lízingtársaságok mintegy 440 munkatársa az új, átnevezett vállalatban folytatja tevékenységét, illetve a megmaradó lízingentitásokban kezelik a kifutó portfóliókat. Ezzel párhuzamosan az új ügyletkötések és a leendő ügyfelek szerződtetése döntő részben már egységesen az Euroleasing rendszerében valósul meg. A már meglévő, közel 110 ezer ügyfél szerződését a Magyar Bankholding tagbankjainak lízingtársaságai továbbra is maguk kezelik.

(Borítókép: A Budapest Bank zászlói 2021. október 9-én. Fotó: Róka László / MTI)