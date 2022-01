Kevesebben mennek síelni Ausztriába, magyar vállalkozások is belebukhatnak

A koronavírus-járvány miatt jelentősen csökkent az Ausztriában síelő magyarok száma, ami osztrák és magyar vállalkozásokat egyaránt veszélybe sodort.

Az egyik, magyarok által kedvelt helyen, Lackhenhof am Ötscherben szinte már a szezon elején, novemberben majdnem be kellett zárniuk az elmaradó turisták, a kedvezőtlen időjárási körülmények, illetve a koronavírus-járvány miatt hozott korlátozások okán.

A síparadicsomban hagyományosan a vendégek 50-60 százaléka Magyarországról jön, és a településen lévő szállodák közül is öt magyar kézben van, továbbá ezeken kívül is vannak még magyar tulajdonú vendégházak. Az egyik szálloda tulajdonosa azt mondta, hogy ebben a szezonban a magyar, a szlovák és a cseh vendégek is elmaradtak az utazási korlátozások miatt, de a magyaroknál különösen nagy a visszaesés a keleti vakcinák miatt.

Egy másik, magyarok által is kedvelt helyen, Hochkarban ennél valamivel jobb volt a helyzet, de a magyar turisták aránya itt is csökkent a korábbiakhoz képest. Az egyik helyi turisztikai vállalkozó, Johannes Putz – akinek legnagyobb létesítményében szinte csak magyarok dolgoznak – szerint naponta érkeznek a hívások Magyarországról azzal kapcsolatban, hogy a keleti vakcinákkal beoltottak beutazhatnak-e Ausztriába.

Az országban a Sinopharm-vakcinát már igen, viszont a Szputnyikot még mindig nem fogadják el. A magyarok közül Ausztria helyett sokan inkább Szlovéniába mennek, mivel ott – az országgal kötött különmegállapodás révén – egy sima magyar védettségi is elég a beutazáshoz a vakcina típusától függetlenül.

(via telex.hu)