Várhatóan ezer milliárd forint Babaváró hitelt vesznek fel idén a magyar családok

Egyre nagyobb arányban fedezik lakhatási céljaikat az ügyfelek a Babaváró hitelből, illetve az igénylők közel háromnegyede költi ingatlanvásárlásra az elnyert hozzájárulás összegét. Az év végig még várhatóan mintegy ezer milliárd forint támogatott hitelt fognak felvenni a családok, a Duna House Pénzügyek felmérése szerint.

A cég előrejelzése azt mutatja, hogy a gyermekvállalást ösztönző kölcsön két év alatt sem vesztett a népszerűségéből, amit a jegybank adatai is megerősítenek, ugyanis közel 1400 milliárd forintot folyósítottak a Babaváró hiteligénylés fedezésére 2019-es indulása óta. A program meghirdetésétől eltelt időben a tavalyi január-június időszakban például mintegy 290 milliárd forintot tett ki a hitelvolumen, ami a lakossági hitelállomány 10-15 százaléka volt.

A felmérés azt is kimutatta, hogy 2021 január-decembere között a Babaváró legnépszerűbb felhasználási módja a lakásvásárlás volt, az igénylők több mint 72 százaléka költötte erre a kölcsönt. Aránya több mint 10 százalékponttal szárnyalta túl az egy évvel korábbiét és az elmúlt egy évben minden eddiginél magasabb arányban költötték lakásvásárlásra az ügyfelek a Bababáváró támogatást az adatok alapján.

Benedikt Károly, a vállalkozás pr- és elemzési vezetője elmondta, a maximális, 10 millió forintos támogatásból Budapesten az ingatlanok vételárának átlagosan a negyedét, vidéken pedig a felét, de több esetben a teljes vételárat is fedezni tudják belőle. A szakértő arról is beszélt, hogy a Babaváró támogatás mellett a vásárlóknak a legtöbb esetben még további pénzre is szükségük van lakáscéljaik eléréséhez, az államilag támogatott hitelek, a csok és falusi csok erre megfelelő alternatívát nyújt.

A társaság elemzése szerint a múltbeli negyedéves, 175 milliárd forintos átlagokat figyelembe véve -, a program végéig, beleszámolva 2021 második félévét is, még közel 1000 milliárd forintnyi támogatott hitelt fognak felvenni a családok, mivel 2022 év végéig még biztosan igényelhető Babaváró hitel.

(via MTI)