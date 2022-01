Varga Mihály: a magyar munkanélküliségi ráta a hatodik legkedvezőbb az Európai Unióban

A magyar munkanélküliségi ráta a hatodik legkedvezőbb az Európai Unióban, közölte Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebookon.

A miniszter célként a teljes foglalkoztatottság elérését tűzte ki.





A kormányzat számításai szerint 2021-ben a magyar gazdaság bővülése 6,4 százalékos volt 2021-ben, idén pedig jóval 5 százalék feletti növekedés valósulhat meg. A tárcavezető szerint ez lehetővé teszi az adócsökkentések folytatását.

Takarékoskodni mindig lehet és kell is, tehát egy fegyelmezett és feszes költségvetést kell működtetni. Ezért döntöttünk úgy, hogy a pénzügyi tartalékokat már jelentősen növeljük a tavalyi év végén, és az idei évben is a beruházások átütemezésére láttunk. Ezen túlmenően nem tartunk szükségesnek olyan lépéseket, amelyek további hiány-, vagy kiadás-lefaragásokat indokolnának

− mondta el Varga Mihály a Kossuth Rádióban elhangzott interjújában.

Varga Mihály a műsorban felidézte, hogy a koronavírus-járvány kitörése előtt rendkívül jó növekedési pályán volt a magyar gazdaság, ugyanis, mint fogalmazott: 2019-ben a legmagasabb növekedést produkálta az Európai Unióban.

Varga Mihály korábban arról számolt be, hogy idén januárban 1500 milliárd forinttal csökkentette a kormány az adókat. A politikus összefoglalásában szerepel a személyi jövedelemadó csökkentése, illetve jelzi, hogy a 25 év alatti fiatalok mentességet kapnak ez alól, ahogy a négy- vagy többgyermekes anyák is. Emellett azt is feltünteti, hogy a családi adókedvezmény 2009-ben 12 milliárd forint volt, míg idén 980 milliárd forint.