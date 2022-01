Ötszázalékos bővülést jósol a magyar gazdaságnak idén a Világbank

A kormány a magyar gazdaság újraindításában elért lépéselőny megőrzésén, valamint a dinamikus növekedési pályán való megtartáson dolgozik a lassuló világgazdasági környezetben is – reagált a Világbank legújabb előrejelzésére Varga Mihály.

A pénzügyminiszter bejegyzésből kiderül, hogy a Világbank javította a magyar gazdaságra vonatkozó prognózisát.

2021-re a korábbi 6 helyett 6,8 százalékos növekedést vár a szervezet, míg az idei évre 5 százalékos bővüléssel számolnak.

A tárcavezető beszámolójából az is kiderül, hogy a magyar gazdaság 2023-ban is jelentős, 4,3 százalékos erősödést produkálhat, a globális fellendülés ugyanakkor lassulni fog, mivel a pénzügyi kockázatok és az új vírusvariánsok is bizonytalanságot okozhatnak.

A világgazdaság teljesítménye tavaly 5,5% körül növekedhetett, idén 4,1%-os bővülést várnak, míg 2023-ra 3,2%-ot

– olvasható a bejegyzésben.