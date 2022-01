A kereskedelmi szolgáltatók árrésének is csökkennie kell annak érdekében, hogy a malmok tovább működhessenek – mondta a VG-nek Lakatos Zoltán, a Gabonaszövetség elnöke. A kereskedőknek is mérsékelni kellhet a nyereségüket.

Újabb intézkedést vezetett be a kormány a hazai áremelkedések megfékezésére: hat termék esetében október 15-i áron fagyasztotta be ezek bolti árait. Többek között a búzafinomliszt árát is, aminek az árcsökkenéséről Lakatos Zoltán, a Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetsége alelnöke beszél a Világgazdaságnak.

A Gabonaszövetség elnöke kezdésnek fontosnak tartaná, hogy a malmok eladási ára ne változzon, ugyanis azok csak így fogják tudni megakadályozni az árcsökkenés miatti leállásokat.

Ennek érdekében a kormánynak pontosítania kellene a búzafinomliszt árát, hiszen az elég széles skálán mozog a kormányzati bejelentés szerint

– tette hozzá.

Elmondása szerint itt kapaszkodót jelent azonban a KSH által kiadott októberi átlagár, aminek alapján egy kilogramm búzafinomliszt 203 forint volt. Ez nettó 159-160 forint nettó beszállítói árat jelent, ami most sem magasabb. Ebből következően Lakatos Zoltán szerint kormányintézkedés

nem a malomipar számára jelent nehézséget, hanem a kereskedők extraprofitját fogja lecsapolni.

A szervezet elnöke úgy gondolja, hogy április 30-ig kibírják majd a malmok ilyen feltételek között. Azonban szerinte viták jöhetnek majd a kereskedőkkel, ugyanis azok olcsóbb beszállításra próbálják majd kényszeríteni őket. De mivel a sütőiparnak csupán két-három napi készlete van, veszélyes lenne a malomipart veszteséges termelésbe, majd leállásba kényszeríteni.

Véleménye szerint egyébként a kormányintézkedés teljesen piacidegen, bár a lisztnél a fogyasztók számára kedvező lesz.

Azonban az 1-2 kilós kiszerelésű áruk, csupán 15 százalékát teszik ki a liszt-felhasználásnak – folytatta. Hozzátette, hogy a liszt ára a magas búza- és az energiaárak miatt emelkedett meg az elmúlt hónapokban. A megnőtt költségek miatt kilónként legalább 10 forintos átadási áremelést kellene elérnie a malomiparnak, amelyik még a búzaárak növekedését sem érte utol.