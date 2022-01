Jövőre megduplázódhat az olaj ára a világpiacon

Akár 150 dollárra is nőhet Brent olaj ára jövőre, de már idén is jelentős árnövekedés várható több elemzőcég előrejelzése szerint.

Az olajpiacon már 2021-ben is közel ötvenszázalékos árnövekedés volt látható, és ez a trend valószínűleg nem változik idén sem. Jelenleg 85 dollár környékén van a Brent olaj ára, de a Morgan Stanley előrejelzése szerint ez a harmadik negyedévre kilencvem dollár fölé emelkedhet. Mindezt azzal indokolják, hogy az olajkészletek erősen fogyóban vannak, és a termelés sem nőtt számottevően az utóbbi időben.

A JP Morgan ennél is nagyobb emelkedéssel számol: szerintük a Brent olaj ára már idén is 125 dollár lehet, jövőre pedig már azt is elképzelhetőnek tartják, hogy 150 dollár fölé nő.

Adataik szerint az Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) tagországai mintegy nyolcszázezer hordóval kevesebb olajat termelnek ki naponta, mint amennyivel korábban terveztek. A Bloomberg becslései azonban még ennél is nagyobb hiányt, naponta 1 millió 200 ezer hordót valószínűsítenek.

Az olajár 2021-ben látott növekedése vezetett ahhoz, hogy Magyarországon maximalizálták az üzemanyag árát. Az árplafon bejelentését megelőzően a világpiaci tényezők, illetve a forint romlásának hatására drasztikusan emelkedett és rekordokat döntött az üzemanyagár Magyarországon.

(via Reuters)