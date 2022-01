Nagy István: Az ellenzék az élelmiszerek áfacsökkentését nem szavazta meg

Bátor lépésnek nevezte az élelmiszerárstopról szóló döntést Nagy István. Ezzel egyrészt több pénz marad a családoknál, másrészt üzenet a piac felé is, miszerint a magyar kormány a legváratlanabb intézkedéseket sem fél meglépni – nyilatkozta az agrárminiszter a Kossuth rádió vasárnapi reggeli műsorában.

A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy az általános forgalmi adót (áfa) az élelmiszerek nagy részénél már korábban is csökkentették, az 5 százalékos áfakulcs alá pedig a tej-, a tojás- és a hústermékek tartoznak.

Nagy István emlékeztetett: az ellenzék nem szavazta meg az élelmiszerek áfájának csökkentéséről szóló döntést, miközben az élelmiszerárstopot éppen amiatt bírálják, hogy szerintük inkább a fogyasztási adó mérséklésével kellene úrrá lenni az élelmiszerpiacon érzékelhető áremelkedésen.

Milyen hiteles kritika az, hogy nem jó ez az intézkedés, majd javasolják azt, ami már évekkel ezelőtt megtörtént, és akkor nem szavazták meg?

– tette fel a kérdést a tárcavezető.

Nagy István elmondta, hogy az árrögzítés az alapvető élelmiszereket érinti, amelyek elengedhetetlenek a mindennapi élet szempontjából. A többit viszont rá kell bízni a piacra, mivel a verseny képes rá, hogy megfelelő módon szabályozzon – tette hozzá. Példaként említette az üzemanyagárak 480 forinton történő befagyasztását, ekkor ugyanis volt olyan benzinkút, amely 5-10 forinttal is aláment a verseny miatt ennek az árnak.

Nagy István azt is elmondta, hogy az intézkedések üzennek a piacnak, egyúttal az infláció növekedésénél is visszatartó erőt jelentenek majd. Szerinte a kereskedők be fogják tartani az árszabályokat, az akciós keretükbe pedig bőven belefér, hogy társadalmi szolidaritással segítik megfékezni az inflációt.

A miniszter kiemelte, hogy a termelők és a feldolgozók védve vannak, ugyanis a tisztességtelen piaci magatartásról szóló törvény világosan szabályozza, hogy a szerződéseket nem lehet egyoldalúan felbontani.

A kormány hat élelmiszer árát állította vissza arra a szintre, ahol még tavaly október 15-én állt. Az erről szóló döntést Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be, az intézkedésről szóló kormányrendelet péntek este jelent meg a Magyar Közlönyben.

Eszerint az élelmiszerárstopról hozott intézkedés február 1-jén lép hatályba, május 2-án pedig hatályát veszti. A kormányrendelethez csatolt mellékletben felsorolják a hatósági áras termékeket: