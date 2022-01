Kötelező lesz euróban is kiírni az árakat Horvátországban

Kötelező lesz euróban is feltüntetni a termékek árát Horvátországban szeptembertől – közölte Andrej Plenkovic miniszterelnök.

A kormányfő azt is elárulta, hogy 2023. január 1-jén vezetnék be az eurót az országban, és hogy az állampolgárok szokják a folyamatot, egészen 2023 végéig ki kell írni az árakat euróban és kunában is.

Szeretnénk, ha az átállás egyszerű és költségmentes lenne. Azok az állampolgárok, akik készpénzt tartanak otthon, mielőbb tegyék be a bankba, ahol automatikusan átváltják azt

– mondja Andrej Plenkovic, hozzátéve, hogy a Horvát Nemzeti Bankban korlátlan ideig, ingyen átváltható lesz a kuna.

Zágráb 2019. július elején kérte felvételét az európai árfolyam-mechanizmusba. Az euró bevezetéséhez az országnak meg kell felelnie valamennyi kritériumnak. Ezek között szerepel, hogy

az infláció legfeljebb 1,5 százalékponttal lehet magasabb, mint a három legnagyobb árstabilitással rendelkező tagállam inflációs rátájának átlaga,

az éves államháztartási hiány nem haladhatja meg a bruttó hazai termék (GDP) 3 százalékát, a bruttó államadósság nem lépheti túl a GDP 60 százalékát,

a hosszú távú hitelek kamatlába legfeljebb 2 százalékponttal lehet magasabb, mint a három legnagyobb árstabilitással rendelkező tagállam tízéves lejáratú államkötvényeinek átlagos kamatlába.

Az Európai Unió Tanácsának végleges döntése Horvátország euróövezeti csatlakozásáról júniusban várható.

(MTI)