Jókora adminisztrációs könnyítést kaptak a boltosok

Úgy tűnik az eredeti szabályok mellett mégsem volt akkora érdeklődés – noha sajtóhírek szerint egyes CBA és Coop boltokban már eddig fizethettek így az érintettek bizonyos termékekért, és több nagyobb lánc is jelezte, hogy bevezetik – a kiskereskedelem részéről arra, hogy megteremtsék a lehetőségét, hogy 2022. február 1. és május 31. között Szép-kártyával is lehessen fizetni az élelmiszerekért a boltokban. Orbán Viktor miniszterelnök még december 23-án jelentette be, hogy

az egyes becslések szerint mintegy 270 milliárd forintnyi, a kártyákon lévő összeg elköltésére újabb lehetőséget ad a lakosságnak.

Majd a két ünnep között megjelent a részletes szabályozás mellett egy állásfoglalás is, hogy akár a kártyán lévő teljes keretet is el lehet majd költeni élelmiszerekre. Már persze, ha az érintett élelmiszerárusítással foglalkozó boltok vállalják, hogy februárig megteremtik a kártyaelfogadás feltételeit a szükséges plusz adminisztrációval együtt.

Egyszerűsítés

Bő egy héttel a határidő előtt mindenesetre megjelent egy rendelet a Magyar Közlönyben, amely lényegesen egyszerűbbé teszi a kereskedők számára a Szép-kártya elfogadás megteremtését. A jogszabály egyszerűsített szerződéskötési lehetőséget ad a Szép-kártya kibocsátók, illetve a kereskedő között, már ha az érintett boltban van egyébként is lehetőség bankkártyás fizetési lehetőség. Márpedig mostanra a legtöbb kiskereskedelmi egység eleget tett annak a kötelezettségének, hogy biztosítson elektronikus fizetési lehetőséget is a készpénzes mellett, és ezt jellemzően kártya-elfogadásra alkalmas POS terminálokkal oldották meg.

Ebben az esetben a Széchenyi Pihenőkártya elfogadására vonatkozó szerződés érvényesen létrejöhet, ha a pénzforgalmi szolgáltató – azaz most többnyire a három Szép-kártya kibocsátó bank, az OTP, a K&H és az MKB – által a kereskedő számára postán megküldött, vagy elektronikus úton elérhetővé tett szerződéses ajánlatot elfogadja a kereskedő. Igaz, a jogszabály szerint a szerződés akkor is létrejön, ha a kereskedő 8 napon belül nem jelzi írásban, hogy elfogadja a javaslatot.

A módosítás lényegesen lerövidíti a Szép-kártya elfogadóvá válás időigényét, ezért a következő napokban akár még fel is pöröghet az elfogadóhelyek számának gyarapodása. A boltosoknak azonban mérlegelniük kell azt is, hogy vállalják-e a kártyák használatával járó, az egyes vásárlások értékéből levonandó 3,6 százalékos tranzakciós díjat is. A jelenlegi szabályok szerint

a SZÉP-kártya kibocsátók a forgalomra vetített 3,6 százalékos jutalékból 0,3 százalékot fizetnek a POS-terminál üzemeltetőjének, 1,8 százalékot a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítványnak, 1,5 százalékot megtartanak, és a 3,6 százalékkal csökkentett forgalmi értéket utalják át a kereskedőnek.

Várhatóan a kártyabirtokosok egy része a korábbi bankkártyás, vagy készpénzes tranzakcióját váltja ki az új fizetési lehetőséggel, ezért előre megjósolhatatlan, hogy az egyes üzletek forgalmából mekkora részt hasít ki a tranzakciós díjjal terhelt Szép-kártyás forgalom és mindez hogyan hat majd a jövedelmezőségükre, árazási gyakorlatukra akkor, amikor épp a hat alapvető élelmiszerre bevezetett élelmiszerárstop szintén átírja az árazási, és a beszerzési gyakorlatukat is.

