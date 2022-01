Járműhiány és a kamatemelés fogja vissza a lízingpiac lendületét

Az akadozó autóipari csipellátás miatt egyre nehézkesebb nemcsak a magánszemélyek, de a céges járműbeszerzések megoldása is. Épp ezért sok helyütt inkább meghosszabbítják a járművek használati idejét, mivel nem megoldható a korábbi ütemtervek szerinti csere a nagyobb flottákat kezelő vállalkozásoknál. Mindez a lízingpiac bővülését is visszafogja – derül ki a Magyar Lízingszövetség közleményéből. A lízingpiac számára az autópiaci megtorpanás kedvezőtlen, de a vállalkozások eszközbeszerzési kedve derűlátásra adhat okot.

Az új járművekre megadott várólisták mellett azonban a magyar piac bővülésére a kedvezményes jegybanki finanszírozási program, a Növekedési Hitelprogram kivezetése is negatív hatással volt, jóllehet továbbra is elérhetőek még kedvezményes lízingkonstrukciók, például a Széchenyi Hitel Go, illetve az Eximbank programjai keretében. Tóth Zoltán, a szövetség elnöke szerint várhatóan drágulni fog a lízingfinanszírozás is az infláció és a héten is jelentősen, 50 bázisponttal 2,9 százalékra emelt alapkamat, valamint az irányadó, jelenleg 4,3 százalékos egyhetes betéti kamat miatt. Ennek finanszírozást drágító hatását azonban a lízingvállalatok közötti éles verseny valamelyest visszafoghatja.

2020 első kilenc hónapjában a Magyar Lízingszövetség tagvállalatai 512 milliárd forintot helyeztek ki, ez több mint 20 százalékos éves növekedésnek felel meg, azonban ez elsősorban az eszközök, azon belül a járművek, autók drágulásával magyarázható. Az új lízingszerződések száma ugyanis csak 9 százalékkal emelkedett. A szövetség értékelése szerint a 2021-es év utolsó negyedévére vonatkozó becslések is hasonló képet mutatnak. „Arra egyelőre korai előrejelzést adni, mikor állhat helyre a rend a járművek és az autók piacán. Fontos azonban látni, hogy a 2021-es év alapján van ok azért az optimizmusra. A lízingvállalatok fejlődése szempontjából a beruházások, eszközbeszerzési kedv alakulása az egyik leglényegesebb tényező, és rengeteg cég számára a lízingcégek nyújtják a finanszírozást a korszerűbb, hatékonyabb termelőeszközhöz” – fogalmazott az elnök.