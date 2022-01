Az infláció nemcsak Magyarországon ugrott meg az elmúlt időszakban, hanem az egész világon. Az emberek többsége pedig azon töpreng, hogy milyen befektetésbe tegye a pénzét, amivel hosszabb távon is értékállónak tudhatja a vagyonát. Itt jön a képbe az arany.

Azt szokták mondani, hogy az arany egy klasszikus menedékeszköz, vagyis olyasvalami, amibe leginkább akkor fektetünk, amikor érezzük, hogy a megtakarításaink nincsenek biztonságban, vagy a gyorsuló infláció értékvesztést okoz. Ilyesmi általában a nagyobb gazdasági válságok idején tör ránk, és nem volt ez másként 2008-ban, a Lehmann Brothers csődjét követően sem. Most is gyakran elgondolkodunk, hogy vajon időszerű-e az arany felé fordulni.

Szakértők szerint rengeteg spekulatív pénz áll ugrásra készen, hogy ha némileg lefelé mozdul el a nemesfém ára, akkor gyorsan vásároljanak, belépjenek a piacra. Persze vannak félelmek is. És itt sokan az USA-ra figyelnek, ahol a szintén gyorsuló infláció mellett egyre szűkül a munkaerőpiac, és ezzel együtt a bérinfláció is tovább gyorsulhat. Jerome Powell, a Fed elnökének csütörtöki nyilatkozata is azt támasztja alá, hogy a vártnál magasabb kamatemelés jöhet.

Nagy valószínűséggel nem kettő, hanem akár három is az év folyamán.

Jelenleg 40 éves rekordon van az amerikai infláció a maga 7 százalékával, de hasonló csúcsot döntött a pénzromlás mértéke például Németországban is.

A gold.org 2022-es előrejelzése rámutat arra, hogy a Fed kamatemelése ellenére sem törvényszerű, hogy lefelé induljon a nemesfém ára, sőt az elmúlt négy nagyobb kamatemelési ciklus esetén, közvetlen a kamatemelések megindulása után robusztus emelkedést produkált az arany.

Juhász Gergely, a fizikai nemesfém-kereskedelemmel foglalkozó Conclude Zrt. vezérigazgatója szerint a kérdés az, hogy a kamatemelések mértéke kompenzálja-e a megemelkedett inflációt. Erre a jelenlegi eladósodottsági szint mellett kevés az esély, így szinte biztos, hogy marad az erősen negatív reálkamat, azaz hiába emelkednek a betéti kamatok, mondjuk 3 százalékról, hogy ha 7 százalék az infláció, mivel ekkor reálértékben mínusz 4 százalék a kamat, azaz ennyit romlik a dollár reálértéke.

Tehát amíg marad a negatív reálhozamú környezet, addig az arany árára jókora felhajtóerő fog hatni.

Ugyanakkor az eddigi lendületes jegybanki aranyvásárlások 2022-ben lassulhatnak, sőt a török jegybank és a török bankok tavaly ősszel mintegy 44 tonna arany eladására kényszerültek a líra válsága miatt.

Milyen évet tudott maga mögött az arany?

A dollárral szembeni árfolyam tavaly nem tartott lépést az inflációval, sőt 6 százalékkal csökkent az árfolyam az egy évvel korábbi záróárfolyamhoz képest, annak ellenére, hogy az év végén az omikron-variáns megjelenése nagyot lökött rajta. A gyenge szereplés egyik oka lehetett az is, hogy sokáig tartott a bizonytalankodás, vajon a globálisan megjelent infláció átmeneti lesz, vagy tartós. Végül egyértelmű válasz kaptunk, és úgy tűnik, jó darabig velünk marad az infláció szorítása.

Ha a magyar piacot nézzük, akkor elmondható, hogy tavaly az arany 5 százalékot hozott, ami bár azonos a szuper állampapír teljesítményével, de mégsem sikerült a hazai infláció fölé kerülnie. Ugyanakkor az elmúlt években sok minden történt a lakosság pénzügyi tudatossága terén

– mondja Juhász Gergely. A szakember szerint a Magyar Nemzeti Bank aranyvásárlásai, illetve a magyar aranytartalék hazahozatala megmutatta az embereknek, hogy milyen fontos eszköz a fizikai arany, vagyis ezzel a nemesfémek egyértelműen rákerültek a magyarok befektetési térképére. Mindez azt eredményezte, hogy most bővülő kereslet mutatkozik a fizikai arany érmék, rudak és a befektetési arany lapkák hazai piacán, és nemcsak a nagybefektetők, hanem sok kisbefektető részéről is. A Conclude vezetője azt feltételezi, hogy az összes hazai lakossági megtakarítás 1-1,5 százaléka aranyban áll.

Mik az arany rövidtávú kilátásai?

A Conclude vezetője szerint az arany egyáltalán nincs túlárazva, az árfolyam hónapok óta egy szűkülő háromszögben mozog, jelenleg 1820 dollár a háromszög tetejének felel meg, és talán még egyszer leteszteljük a háromszög alját, ami kb. 1720 dolláron található, de technikailag ez a forma egy bika piacot vetít előre az arany piacán, és a háromszögből feltehetően felfelé fog kitörni az árfolyam, akár heteken belül.

Közben az Arany Világtanács (WGC) közzétette, hogy tavaly 10 százalékkal nőtt a világ arany kereslete. Számításaik szerint 2021 negyedik negyedévében 1146,8 tonna volt a globális aranykereslet, ami 2019 második negyedéve óta a legtöbb, 2020 negyedik negyedévéhez képest pedig csaknem 50 százalék volt a bővülés.

A szervezet azt is közölte, hogy tavaly 4021,3 tonna volt a globális aranykereslet, ez 10 százalékkal felülmúlta a 2020. évit. A tőzsdén kereskedett arany befektetési alapokból (ETF-ek) tavaly 173 tonna arany áramlott ki, amit azonban ellensúlyozott a megnövekedett kereslet más ágazatokban.

Az ékszerarany iránti éves kereslet a járvány előtti szintre állt vissza, és 2124 ezer tonnát tett ki. Ezt elősegítette, hogy a tavalyi utolsó negyedévben 2013 második negyedéve óta legmagasabb szintre emelkedett a kereslet részben annak a hatására, hogy a nemesfém ára jelentősen csökkent.

A WGC egyébként arra számít, hogy a korábbiakhoz hasonló ütemben nő az arany iránti kereslet az idén is.

Érdekes az is, hogy a jegybankok tavaly tizenkettedik éve voltak nettó aranyvásárlók és 463 tonnával bővítették készleteiket, ami 82 százalékos növekedés 2020-hoz képest. Ezzel a globális készletállomány közel 30 éves csúcsra ugrott. A technológiai szektorban az arany felhasználása tavaly 9 százalékkal, 330 tonnára nőtt, ami három év óta a legmagasabb érték.

(Borítókép: Aranytömbök az MNB által őrzött aranytartalékból 2021. július 6-án. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)