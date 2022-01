Szja-visszatérítés: ennyi pénz hullik a nyakunkba

A „munkáltató, kifizető összesített igazolása a 2021. évi személyijövedelemadó-bevalláshoz” címet viselő (röviden 21M30) igazolásból ugyanis kiderül a levont adóelőleg vagy az ekho szerint adózó munkavállaló esetén „a levont adóból a 9,5 százalékos személyi jövedelemadó összege” – olvasható a Portfolion.

Mint azt korábban megírtuk, a családi adó-visszatérítést február 15-ig mindenki visszakapja. Akik nem nyújtották be határidőre a VISSZADO-nyilatkozatot, és az utalási adataikat nem ismeri a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), azok szja-bevallásban kérhetik a családi adó-visszatérítést. Ilyenkor a visszatérítést a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja. Az adókedvezmény most 1,4 millió embert érint a jogosult 1,9 millióból.

Akinek csak munkabérből származó vagy kifizetőtől kapott, bér típusú jövedelme van, az jövő hétfőig (január 31-ig) kézhez kapja az igazolását a munkáltatótól, kifizetőtől, és ezen az igazoláson már szerepel a 2021-ben fizetett szja összege

– mondta Fajcsák Gábor, az RSM adóüzletág vezetője a lapnak.

Ebből már tud arra következtetni, hogy február 15-én mekkora összeghez jut. Ugyanakkor a ténylegesen kézhez kapott összeg a magánszemélynek véglegesen járó összegtől a gyakorlatban még eltérhet

– tette hozzá.

Abban az esetben, ha valakinek nem kifizetőtől származó jövedelme is van, amely után maga fizetett év közben adóelőleget, az vissza tudja kérni ezt az adót is a bevallástervezete kiegészítésével vagy az éves szja-bevallásának benyújtásával, ha az automatikusan neki visszatérített adó összege még nem érte el a visszatérítés maximumát. Az is megeshet, hogy valaki nem érvényesítette év közben a családi kedvezményét, akkor azzal még csökkenni fog a 2021-es fizetendő adója és így az szja-visszatérítés összege is. Ugyanakkor ebben az esetben jól jár a magánszemély, mivel előbb jut hozzá a neki visszajáró adó egy részéhez.

Ha valakinek van 850 ezer forintnyi szja-ja a tavalyi évről, de még nem vette igénybe a gyerek után járó kedvezményt, akkor egy gyermek esetében a fizetett szja összege 120 ezer forinttal csökken, amit a bevallás tervezete módosítását vagy adóbevallásának benyújtását követően kapna vissza. Az szja-visszatérítésnek köszönhetően azonban már február 15-én visszakap 809 ezer forintnyi szja-t – miközben csak 730 ezer forint járna neki –, és így a gyerek után járó kedvezmény jelentős részét előre megkapja. A fennmaradó 41 ezer forintot fogja majd visszakapni a bevallástervezet elfogadását vagy a bevallás benyújtását követően

– magyarázta Fajcsák Gábor. Figyelmeztetett arra is, hogy ha valamilyen oknál fogva csökken a NAV által ismert, kifizetőtől szerzett jövedelem összege, akkor az adófizetési kötelezettség és az adó-visszatérítés összege is csökkenhet.

Azok, akik kimaradtak az automatikus visszatérítési körből, a jövedelemről szóló igazolások mellett kézhez kapják az egyéb jogviszonyban megkapott bevételek igazolását, továbbá az önkéntes pénztári, nyugdíj-előtakarékossági vagy nyugdíjbiztosítási befizetések utáni igazolásokat is. Ezeket február 15-ig megkapja az adóhatóság is, és a NAV megjeleníti az adatokat az szja-kiajánlásban.

