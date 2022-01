Életbiztosítás: Milyen hibákat követhetünk el egy szerződés megkötésekor?

Ha öt gyereke van és vesz egy sportkocsit két üléssel, akkor csak úgy tudja levinni a családot a Balatonra, ha többször fordul, vagy ha az autót nagyobbra cseréli. Vásárlás előtt jól meg kell gondolnia, hogy mire is van szüksége igazán. Így van ez a biztosításokkal is. Ha köt egy szerződést, de nem tudja, hogy mit is szeretne pontosan, annak az lesz a vége, hogy egy idő után felmondja az egészet. Segítünk eligazodni, melyek a legfontosabb szempontok, amelyeket mérlegelnie kell.