Történelmi változás történt a magyar–ukrán gázszállításban

Először a történelemben indult a mai napon fizikai értelemben gázszállítás Magyarországról Ukrajnának – jelentette be ünnepélyesen Szerhij Makohon, az ukrán HTSZ gázszállító rendszer igazgatója.

Ezzel pedig Magyarország lett a második garantált beszerzési útvonal Szlovákia után, ami földgázzal tudja ellátni Ukrajnát, ha Oroszország elzárná a gázcsapot a Kijevvel való nézeteltérései miatt. Ez pedig az ukrán határ menti feszültségek fényében könnyen megeshet.

Igaz, és ezt Makohon is megjegyzi, Szlovákiával nincs tranzitvonala Ukrajnának, így az onnan érkező gáz is úgymond reverz módon érkezne Ukrajnába. Na de mit is jelent ez?

Az orosz Gazprom vállalat októberben állította le a Magyarországnak szállított földgáz Ukrajnán keresztüli tranzitját.

Ukrajna addig éveken át úgynevezett reverz, azaz visszafordított irányú szállítással vásárolt Magyarországról gázt, ami azt jelenti, hogy valójában virtuális volt, fizikai értelemben az Oroszország felől érkező gáz nem hagyta el Ukrajna területét.

A HTSZ már tavaly nyitott Magyarország felé, decemberben együttműködési megállapodást írt alá az FGSZ Földgázszállító Zrt.-vel. Ennek keretében indult meg a fizikai gázszállítás, amivel Ukrajna akár napi 8 millió köbméter gázt szerezhet be. Legalábbis a tavaly decemberi ukrán nyilatkozat szerint.

Ami ennél is fontosabb: Ukrajna, hogy csökkentse függőségét Oroszországtól, diverzifikálni akarja gázbeszerzési csatornáit, a magyar féllel kötött megállapodás pedig hozzáférési lehetőségét teremt az ukrán kereskedők számára a horvátországi Krk szigeten lévő cseppfolyósítottgáz- (LNG)-terminálhoz.

