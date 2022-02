Feldman Zsolt: A kormány komplex módon segíti a vidék gazdaságát

A programot úgy alkották meg, hogy ezt a fejlődési lehetőséget minden érdeklődő vidéki gazdálkodó és település számára elérhetővé tegyék, tudatta Feldman Zsolt, aki arról is beszélt, hogy a programon közösen dolgoztak a MAGOSZ-szal és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával. Mint mondta, az elmúlt egy évben közösen alkották meg az őstermelők, családi gazdaságok életét megkönnyítő új törvényi szabályozásokat, a még kedvezőbb adózási feltételeket teremtő környezetet, a mezőgazdasági generációváltást segítő törvényt, és indították el a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszert is, amely a nemzetközi piacokon az elszabaduló költségek esetén is védőhálót jelent a gazdálkodók számára.

A szakember elárulta a KAP reformjának aktualitásai miatt tartott szakmai fórumot megelőző sajtótájékoztatón, hogy a Közös Agrárpolitika egy 80 százalékos nemzeti kiegészítő támogatással lehetővé teszi, hogy 2027-ig 4265 milliárd forintot fordítsanak a vidéki térségek gazdaságfejlesztésére, a fenntartható mezőgazdaságra, a vidéki települések fejlesztésére.

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke elmondta: a stratégiát még jóvá kell hagynia az Európai Uniónak a költségvetés részeként, és ha elfogadják a tervet, megváltozik a támogatási rendszer, ezért nagyon intenzív tájékoztató kampányt kell indítani a gazdák felé, erős felkészítő szakasz következik a kamara szakértői, falugazdászai számára.

Számunkra egy dolog a meghatározó: az, ami Magyarország számára, a magyar vidék, a magyar gazdák számára jogszerűen jár, azt az utolsó centig használjuk, hasznosítsuk a gazdák, a mezőgazdaság érdekében

– fogalmazott Jakab István, aki arról is informált, hogy az EU-ban elhúzódó vita miatt a magyar kormány nehéz helyzetbe került volna, ha nem lett volna felkészült, nem dolgoztak volna az előkészítésen, mert mindössze húsz nap állt rendelkezésére a stratégia benyújtására.

Balla Mihály, a nyugat-nógrádi térség kormánypárti országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy az utóbbi három évben sok, a gazdák számára is fontos szolgáltatás erősödött meg a térségben a Magyar falu programnak köszönhetően. Felsorolta, hogy 82 település 579 sikeres pályázata révén több mint 10 milliárd forint érkezett a térségbe.

Szandai József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nógrád megyei elnöke elmondta: 2021-ben 5200 személyes tájékoztatást adtak, 4500 elektronikus ügyintézéssel nyújtottak segítséget, és a személyes találkozások korlátozása miatt további mintegy 5000 alkalommal adtak telefonos tájékoztatást.

(via MTI)