Fontos szerephez jutnak a Lidl vásárlói, így alakulnak át az új termékek

Tudta, hogy a Lidl Magyarország évente mintegy 900 érzékszervi tesztet végez? A vállalat állandó kapcsolatot tart fent a vásárlókkal, hogy termékeinek minőségét javítani tudja, ezért például rendszeresen fogyasztói kóstolásokat szervez. A széleskörű laboratóriumi vizsgálatok pedig több esetben a hazai és az uniós jogszabályoknál is szigorúbb szempontrendszer alapján történnek. A minőségirányítási rendszer működésébe Tőzsér Judit, vállalati kommunikációs vezető avatta be lapunkat.

A Lidl minden egyes új termék bevezetésekor vakteszten veti össze az áruházi kínálatba bekerülő terméket a konkurensekkel, hogy lemérje a kedveltségét a többiekhez képest is. A terméktesztek eredményei pedig nem csak egyszerű adatok maradnak, hanem ezek alapján végzik el a termék tulajdonságainak továbbfejlesztését, a kifogásolt tulajdonságok pedig módosításra kerülnek – magyarázta Tőzsér Judit.

Ám a Lidl célja nem pusztán az, hogy folyamatosan tökéletesítse termékeit, hanem igyekszik kitalálni azt is, hogy a vásárlók igényeinek milyen termékek felelnek meg a leginkább. Ezért a beszerzési osztály elkötelezett a folyamatos innováció mellett. Mindennél fontosabb vásárlóink visszajelzése, amelyeket figyelembe veszünk a termékfejlesztés során és beszállítóinkkal együtt tesszük meg a szükséges változtatásokat. Érdemes tudni, hogy a vállalat központi vevőszolgálatára érkező összes vásárlói visszajelzést is tekintetbe vesszük a termékek fejlesztésekor – fűzte hozzá a kommunikációs vezető.

Mindennek az alapja: folyamatos kontroll alatt a beszállítók

A Lidl Magyarország élelmiszer-biztonsági szempontból kifogástalan, kiváló minőségű termékeket forgalmaz. Ennek érdekében a vállalat folyamatosan fejleszti minőségirányítási rendszerét, amelynek legfőbb pillérei a termékvizsgálatok és termékkóstolások, a beszállítói auditok, a vásárlói visszajelzések kezelése, a termékek jelölésellenőrzése, a minőségfejlesztés, a kockázatkezelés és a hatósági kapcsolattartás.

A vállalat különösen nagy figyelmet fordít a beszállítók felügyeletére, akikkel szemben szerződésben foglalt elvárás, hogy a legszigorúbb élelmiszer-biztonsági és minőségirányítási szabványok – az International Featured Standard (IFS) vagy a British Retail Consortium (BRC) előírásai - szerint tanúsított minőségirányítási rendszerek alapján működjenek. A Lidl a gyártók telephelyein bejelentés nélkül, élelmiszerbiztonsági kockázatok alapján felállított audit terv szerint ellenőrzi partnereit, ezzel is kontrollálva az áruházlánc számára előállított termékek biztonságosságát és minőségét, hogy megelőzze az élelmiszer-biztonságot veszélyeztető helyzeteket.

Tőzsér szerint a Lidl szigorú előírásokat, magas minőségi követelményeket támaszt partnereivel szemben, mind a gyártás során, mind pedig a teljes beszállítási láncban. A vállalat a termékek élelmiszerbiztonsági kockázata és a korábbi termékauditokon elért eredmények alapján határozza meg az ellenőrzések gyakoriságát a beszállítók telephelyein. Az áruházlánc szakemberei az auditok során feltárják a gyártóüzemek fejlesztendő területeit, melyeket a beszállítók a Lidl által jóváhagyott fejlesztő intézkedések keretében valósítanak meg. A több éves együttműködésnek köszönhetően a beszállítók gyártóhelyei és ezáltal a versenyképessége folyamatosan fejlődik.

Több szintű terméktesztelés: fókuszban a biztonság, a színvonal és az íz

A Lidl termékei biztonsága érdekében olyan minőségellenőrzési rendszert alkalmaz, amely sok esetben szigorúbb, mint az EU által előírt rendelet. A vállalat az uniós mutatószámoknál és így a jogszabályi határértéknél jóval több paramétert vizsgál, egyebek közt azt is, hogy az adott terméknek milyen egészségügyi rizikófaktora lehet. Például növényvédő szerek esetében a termékek nem tartalmazhatnak a jogszabályi határérték harmadánál nagyobb mennyiségben az adott hatóanyagból. A beszállítóknak is meg kell felelniük ezeknek a szigorúbb határértékeknek, amelyek betartását a Lidl ellenőrzi is. A vizsgálatok külső, független akkreditált laboratóriumokban történnek: az áruházlánc széleskörű vizsgálatokkal – mikrobiológiai, analitikai, érzékszervi, jelölés ellenőrzés – rendszeresen teszteli sajátmárkás termékeit. A laboratóriumok mintákat vesznek, minőséget és biztonságosságot ellenőrző vizsgálatokat végeznek rajtuk.

A vállalat évente tervezetten és szúrópróbaszerűen közel 1000 érzékszervi tesztet végez. A tesztek egyik része házon belüli kóstoltatás keretében zajlik a minőségbiztosítási és beszerzési kollégák részvételével. A terméktesztek másik része külső, független akkreditált laboratóriumokban történik.

Az érzékszervi laboratóriumban olyan összehasonlító vizsgálati eljárást fejlesztettünk ki, melynek során a fogyasztókat arra kérjük, hogy vakteszten keresztül értékeljék különböző gyártók hasonló termékeit. A fogyasztói tesztek célja a termékek érzékszervi tulajdonságainak értékelése: vizsgáljuk például, hogy a termék jó ízű-e és tetszetős külsejű-e, kellemes-e az illata, illetve milyen az állománya – részletezte Tőzsér Judit.

A tesztelők kiválasztása nagy adatbázisú fogyasztói panelből történik a vállalat által meghatározott szempontok szerint, mint például a korcsoport vagy a lakóhely földrajzi elhelyezkedése. A résztvevők számának meghatározásánál fontos, hogy a kóstoltatás statisztikailag kiértékelhető legyen. Amennyiben egy termék kapcsán a vásárló fejlesztendő tulajdonságot jelöl meg, ott a vállalat megvizsgálja az esetet és szükség esetén fejlesztést kezdeményez a termék előállítójánál. Ha például a fogyasztók tetszését nem nyeri el a termék íze, akkor tovább fejlesztjük egészen addig, amíg az megfelelő lesz. Nem utolsósorban az átfogó tesztelésnek köszönhető, hogy az áruházlánc saját márkás termékei számos elismerést gyűjtöttek be a különféle megmérettetéseken, neves pályázatokon, vagy az online portálok mustráin – emelte ki a kommunikációs vezető.

Komoly apparátus dolgozik a háttérben

A Lidl saját minőségbiztosítási osztállyal rendelkezik, az osztályon dolgozó munkatársak több mint a fele élelmiszermérnöki végzettséggel és nagy tapasztalattal bír. A vállalat ezen felül szakmai intézményekkel, nemzetközi élelmiszerjogi szaktanácsadókkal is együtt dolgozik élelmiszerbiztonsági kérdésekben.

Az osztály termékvizsgálatokat és érzékszervi kóstolásokat végez, gyártóhelyi auditálásokat, illetve olyan feladatokat is ellát, mint a termékmegjelölés, vásárlói vevőszolgálat, borminőségbiztosítás és zöldség-gyümölcs minőségbiztosítás, termékfejlesztés, hatósági ügyek kezelése, élelmiszerbiztonsági kockázatkezelés.

A vállalat a zöldség-gyümölcs és élelmiszer termékeken felül az állati eledel, a kozmetikumok, a háztartási vegyiáru és a borok esetében is rendszeres tervezett vizsgálatokat végez. A vásárlók biztonságát és egészségét szem előtt tartva érhető el, hogy a lehető legmegbízhatóbb termékek kerüljenek az áruházak polcaira. Az áruházlánc minőségbiztosítási rendszerének minden eleme azt bizonyítja, hogy a Lidl számára elsődleges a vásárlók biztonsága és elégedettsége.

Az interjú az Index és a Lidl Magyarország tartalmi együttműködésének keretében valósult meg.

(Borítókép: A Lidl élelmiszer-kereskedelmi hálózat áruháza Budapesten 2022. január 29-én. Fotó: Róka László / MTI)