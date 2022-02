A klímaváltozás 80 millió állást tüntet el

Globálisan több mint egymilliárd dolgozó van potenciálisan kitéve hőstressznek a munkavégzés alatt. Különösen a szabadtéri és a nehéz fizikai munkát ellátók, az építőiparban és a mezőgazdaságban dolgozók vannak veszélyben – számolt be közleményében Szabó Amanda Imola meteorológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Környezettudományi Doktori Iskolájának doktorandusza.

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) szerint még ha sikerül is másfél Celsius-fok környékén megállítani a globális felmelegedést, 2030-ra így is 2400 milliárd dolláros veszteségre készülhet a világgazdaság. A problémát tovább fokozza, hogy a hőstressz leginkább a szegényebb országokra van komoly hatással, ezzel tovább növelve a társadalmi különbségeket. Az éghajlatváltozás mérséklése mellett fontos lesz változtatni a munkavédelmen is, hogy csökkenjenek a nehezedő munkakörülményekből eredő nehézségek.

Az emelkedő hőmérséklet miatt csökkenni fog a munkavégzés intenzitása és időtartama, így az optimista becslések szerint a globális munkaórák legalább 2,2 százaléka elveszhet 2030-ra, ami 80 millió teljes állásnak felel meg.