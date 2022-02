A magyar gazdaság még Cristiano Ronaldót is lefutotta

Még a becsültnél is nagyobb mértékben, 7,1 százalékkal nőtt a magyar gazdaság a tavalyi évben – írta Varga Mihály kedden, miközben arról is beszámolt, hogy a Standard & Poor’s nemzetközi hitelminősítő továbbra is befektetésre ajánlja Magyarországot.

A pénzügyminiszter egy sajtótájékoztatón kijelentette: a tavalyi gazdasági növekedés – a minap becsült 6,8–7 százalék helyett – végül a 7,1 százalékot is elérte,

ezzel pedig a magyar gazdaságtörténet legnagyobb éves növekedésének minősül,

továbbá uniós összevetésben is kiemelkedő teljesítményt jelent.

Varga Mihály hozzátette: az eredmény azt is bizonyította, hogy hatékony az adócsökkentésre, a családok és a vállalkozások támogatására, valamint a beruházásokra épülő gazdaságpolitika. Ezek gyors visszaépülést tesznek lehetővé egy válság után is – mondta.

A pénzügyminiszter arról is beszámolt, hogy számításuk szerint idén is jelentős, 5,9 százalékos növekedésre számíthat a magyar gazdaság. A tavalyi 7,1 százalékos eredményt pedig utóbb egy Facebook-poszttal is megünnepelte, e szerint Cristiano Ronaldót is sikerült felülmúlni.

Az utolsó negyedévben az építőipar minden várakozást felülmúlt

Az éves szintű 7,1 százalékos emelkedésben nagy szerepe volt annak, hogy 2021 utolsó negyedévében – a várakozások ellenére is – 7,2 százalékos volt a magyar gazdasági növekedés – közölte lapunkkal Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője.

Kifejtette: a harmadik negyedévhez képest 2,1 százalékkal bővült a hazai gazdaság, így a járvány előtti szintet 4 százalékkal múlja felül. A növekedésben nagy szerepe volt annak, hogy az építőipar kirobbanó módon, minden várakozást felülmúlva 29 százalékot ugrott meg decemberben. Mindemellett a növekedéshez – a mezőgazdaság kivételével – minden szektor hozzájárult – írta.

A Standard & Poor’s is kedvezően minősítette az országot

A pénzügyminiszter egy másik Facebook-posztjában közölte: a hitelminősítő mérése szerint 7 százalékos gazdasági fellendülés volt tavaly Magyarországon, ami az egyik legerősebb az EU-ban. Emellett az idei évre is magas ütemű, több mint 5 százalékos bővülésre számítanak – írta.

Varga Mihály szerint a Standard & Poor’s jelentésében kiemelték azt, hogy az elmúlt évtizedben jelentősen javult a magyar államadósság összetétele, és a devizaarány mellett a külföldiek kezében lévő adósság arányát is sikerült csökkenteni. Emiatt

A KÖVETKEZŐ ÉVEKRE MÉRSÉKLŐDŐ ÁLLAMADÓSSÁGGAL ÉS KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNNYAL SZÁMOLNAK MAGYARORSZÁGON.

Varga Mihály egy kommentben emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt fél évben mindhárom nagy hitelminősítő kedvező értékelést adott Magyarországról. Tavaly szeptemberben a Moody’s felminősítette Magyarországot, idén januárban a Fitch Ratings erősítette meg Magyarország befektetésre ajánlott osztályzatát, most pedig az S&P tartotta fent kedvező besorolását.

(via MTI)

(Borítókép: Varga Mihály 2021. december 14-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)