Ma már 47 millióért bárki foglalhat űrutazást

Richard Branson brit milliárdos űrrepülő-társasága kedden jelentette be, hogy szerdától megnyitja kapuit a nagyközönség számára is.

A 150 ezer dolláros (közel 46,66 millió forint) foglaló után, még sokat kell törleszteni, ugyanis a legolcsóbb jegy 450 ezer dollárba (majdnem 140 millió forint) kerül.

Az egyszemélyes jegyeken túl párban is lehet vásárolni, de akár az egész űrrepülőt is ki lehet bérelni. Óvatosan szánjuk el magunkat a befektetésre, hiszen a foglaló egy része, 25 ezer dollár vissza nem térítendő.

Tavaly a cég 2022 közepéig tolta vissza az első járatok indulását, emiatt pedig részvényei 80 százalékra süllyedtek, azonban a friss bejelentést követően értékpapírjaik ára 3345 forintra ugrott, ami egy 32 százalékos emelkedést jelentett. Nem véletlen hogy nagyok a várakozások, hiszen a Virgin több mint 10 éve árulja majdani kalandutazásait, így ez idáig már körülbelül 600 kiváltságos váltott jegyet az űrbe, a mostaninál lényegesen kedvezőbb 60 és 80 millió forint körüli áron – írja a CNBC.

A korábban már regisztrált érdeklődők augusztustól foglalhattak jegyet a jelenlegi 450 ezer dolláros áron, amikből tavaly novemberig nagyjából még 100 darabot adtak el. A hosszú várólista és a magas árak mellett, nem véletlen hogy nagy a bizalom a cég részvényeiben, még akkor is, ha az űrutazás közel sem mondható kockázatmentes üzletágnak.

A jegyfoglalások megnyitásával párhuzamosan a Virgin Galactic azt is bejelentette, hogy jelképet is cserélnek. Az eredeti logó a tulajdonos, Branson kék íriszébe helyezett klasszikus Virgin felirat volt, amit most a cég űrrepülőjének lila ábrázolására cserélnek, ezzel némileg jelképesen eltávolodva az alapítótól, akinek az első sikeres űrtúra óta több mint 1,25 milliárd dollárnyi (közel 400 milliárd forint) részvényt kellett eladnia.

(Borítókép: Gene Blevins / AFP)