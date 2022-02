Szijjártó Péter: Teljesítettük a vállalásainkat, épülhet a BMW-gyár

A vállalt határidőre elkészült vagy elkészülnek azok az infrastrukturális vállalások, amelyeket a BMW felé tettünk, így a debreceni gyár területén idén terv szerint megkezdődhet először a technikai épületek, majd a gyártásnak helyet adó épületek építése annak érdekében, hogy 2025-ben megkezdődhessen annak a globálisan új, tisztán elektromos platformú autónak a gyártása, amellyel a BMW új lendületet adna az elektromobilitásra való átállásnak

– jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Debrecenben. A tárcavezető a közösségi médiában közvetített beszédében beszámolt arról is, hogy az üzem létesítéséhez az állam által ígért közműépítések befejeződtek már, a városi út- és az autópálya-fejlesztések 80 százalékos készültségi szintnél járnak, és megkezdődött a 33-as főút fejlesztése is. 2023 végére pedig befejeződik a vasúti kapcsolat (ez a Füzesabony–Debrecen-vonal korszerűsítését jelenti) és a konténerterminál fejlesztése is.

A még 2018-ban bejelentett, mintegy 360 milliárd forintos beruházás ha megvalósul, több mint ezer új munkahelyet hoz majd létre a városban, és a miniszter szerint új fejezetet nyit nemcsak Debrecen és egész Kelet-Magyarország, de a magyar autóipar életében is. A BMW-beruházás megvalósulásával Kína után Magyarország lesz a második olyan ország, amelyben mindhárom német prémium-autógyárnak van gyártóegysége – hangsúlyozta Szijjártó Péter. Ahogyan azt is, hogy Magyarország számára ezért is stratégiai kérdés az autóipar elektromobilitásra való áttérésének elősegítése. Beszámolt arról is, hogy tavaly rekordot döntött a magyar–német külkereskedelmi forgalom, a 2020-ashoz képest 11 százalékos bővüléssel közelíti a 60 milliárd eurót.

A miniszter beszédében a tavalyi 7,1 százalékos gazdasági növekedés mellett kitért arra is, hogy idén várhatóan tovább folytatódik a pandémiás gazdasági nehézségek ellenére is a növekedés, mivel számos beruházás most ér kivitelezési, megvalósítási, illetve üzembe helyezési fázisba. 2021 egyébként rekordot hozott a beruházási döntések esetében is, mintegy 1886 milliárd forintnyi fejlesztésről született döntés. És abban is rekordot hozott az elmúlt év, hogy 119 milliárd eurós exportteljesítményt ért el az ország.

(Borítókép: Szijjártó Péter / Facebook)