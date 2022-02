Autós demonstrációval üzennének Orbán Viktornak a benzinkutasok

A kisebb benzinkutaknak már hetek óta súlyos működési problémákat okoz a kormányzati árstop, amely után egyelőre semmiféle kárpótlásban nem részesülnek. Néhány benzinkutat már be is kellett zárni emiatt, és még ennél is több létesítmény juthat hasonló sorsra, ha nem orvosolják a helyzetüket. Az árplafon miatt már legalább száz helyen maximálták a megvásárolható üzemanyag mennyiségét azért, hogy minél kevesebb üzemanyagot kényszerüljenek eladni a nyomott áron.

A hétfői tárgyaláson a Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) képviseli a magánbenzinkutakon dolgozókat. Perlusz László, a VOSZ főtitkára azt nyilatkozta: nem szabad az út szélén hagyni a benzinkutasokat sem, és szerinte ha a kormánynak is szándékában áll, akkor néhány héten belül orvosolhatják a problémát, erre több eszköz is rendelkezésre áll.

Lehet célzott támogatás, leírtunk egypárat. Lehet azt is, hogy részt vesz benne a nagykereskedő is valamilyen szempontból. Lehet egy kamatmentes áthidaló kölcsön is, nem azt mondom, hogy természetesen hitelbe kényszerítjük vagy kölcsönbe kényszerítjük ezeket a vállalkozásokat, de sok olyan eszköz van, amit egyébként alkalmaztunk a pandémia idején is, ezeket mind-mind alkalmazni lehet ezeknél a kis kutaknál is

– fejtette ki javaslataikat Perlusz László.

Ha azonban a fentiek közül semmit sem fogadnak el a kormány képviselői, akkor autóval mennek tüntetni az utcára – derül ki az ATV híradójából. A tiltakozók az autós demonstráció mellett petíciót is küldenének Orbán Viktor miniszterelnöknek, ha nem sikerül megegyezniük.

(Borítókép: Gorondy-Novák Edit / Index)