A kormány ragaszkodik a benzinárstophoz, de nyitott a kis kutak javaslataira

A kormány a magyar családok védelmében kész kitartani a benzinárstop mellett, de készen áll az egyeztetésre a kis benzinkutak képviselőivel – közölte György László az egyeztetés után. Emlékeztetett: a családok érdekében vezettek be benzinárstopot, kamatstopot, élelmiszerárstopot, és tartják fenn a rezsicsökkentést.

A kormány ugyanakkor nyitott rá, hogy meghallgassa a kisvállalkozások szempontjait, ezért tartottak egyeztetést hétfő délelőtt a VOSZ és a legtöbb kis benzinkutat működtető Mobil Petrol képviselőivel – tette hozzá az államtitkár.

György László elmondta: előremutató tárgyalásokat folytattak az egyeztetésen a résztvevőkkel, és megállapodtak abban, hogy konstruktívan kezelik a kialakult helyzetet, a közös céljuk pedig az infláció féken tartása és a magyar családok védelme a külföldről begyűrűző áremelkedéssel szemben.

Felidézte: a kormány tavaly novemberben 480 forintos áron rögzítette a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti árát, eleinte három hónapra, amit utóbb meghosszabbítottak május közepéig.

A beavatkozás nélkül a világpiaci folyamatok miatt ma jóval 500 forint feletti áron tankolhatnánk a benzinkutakon

– fogalmazott György László.

Várják a konstruktív javaslatokat

Az államtitkár arról is beszélt, hogy a Mobil Petrol képviselője jelezte: a kúthálózat nem kíván részt venni a benzinkutasok által szervezett autós demonstrációban és petíció aláírásában, „hiszen nem a helyzet elmérgesítése, hanem annak konstruktív megoldása a céljuk”. A cég képviselői felajánlották azt is, hogy képviselik a többi kisvállalkozás szempontjait is – fűzte hozzá.

György László elmondta, hogy a tárgyalások a továbbiakban is a VOSZ és a Mobil Petrol benzinkúthálózat részvételével zajlanak, a kis benzinkutak lépviselőinek javaslatait pedig a hét második felére várják.

(Borítókép: Gorondy-Novák Edit / Index)