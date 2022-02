Az orosz megszállás hatása a tőzsdei árfolyamokra

Az elmúlt tizenkét hónapban a legnagyobb vállalatok részvényei akár egyetlen nap alatt is óriási árfolyammozgást produkáltak. A befektetők pánikeladásai tisztán láthatók voltak az árfolyamesések karakterisztikáiból, most viszont ennek nyoma sincs a kelet-ukrajnai területek megszállása után. Nem érte nagy sokk A világ legnagyobb részvényindexeit.

Általánosságban elmondható, hogy a tőzsdék már nagyrészt beárazhatták Donyeck és Luhanszk orosz megszállását, hiszen sokszor a rossz forgatókönyvekről szóló pletyka és a bizonytalansági tényezők miatt szoktak esni a tőzsdei árfolyamok. Most egy bizonytalansági tényezővel kevesebb lett, ezért a tőzsdék napközben ledolgozták a kezdeti veszteséget.

Az orosz tőzsdeindex (MOEX) 2021. október 26-án 192,63 ponton érte el csúcspontját, kedden pedig már 112 pont körüli szintre csökkent. Az alábbi ábrán jól látható, hogy a konfliktus fokozódására az esés begyorsult. Az index árfolyamának további sorsa immár a szankciók kivetését fontolgatók kezében van.

A nyomás a nemzetközi piacokon annak ellenére is erős volt délelőtt, hogy az orosz megszállást már egy ideje árazza a piac. A német tőzsdeindex (DAX) a 2022 elején tapasztalt majdnem 16 300 pontról mára a 2021 március végi 14 600 pont alatti szintekre esett vissza. Ha kiemeljük a mai napot, akkor 15 órára a DAX ledolgozta a nap eleji mínuszokat.

A francia tőzsde (CAC-40) az utóbbi egy évben jobban bírja a nyomást, a 7400 pont környékéről a 2022 január végén és a 2021 november elején látott, 6800 pont alatti szintekhez, a lokális minimumokhoz esett vissza. A nap itt is rosszul indult, de 15 órára ledolgozta az index a kezdeti mínuszokat.

A helyzet az amerikai S&P500-index esetében is a fentiekhez hasonlóan alakult. A 2022 eleji, 4800 körüli csúcspontról 4350 pont alá esett. Az index 15:43-kor 4334 pontnál tartózkodik, fokozatosan a hangulat javulása tapasztalható.

Hongkong tőzsdeindexe, a Hang Seng az utóbbi egy évben körülbelül 25 százalékos zuhanáson van túl. Az orosz események sem tettek jót az árfolyamának, hiszen a konfliktusról szóló pletyka előtt átmenetileg felfelé mozgott, de az eszkalálódás után ismét lefelé vette az irányt. Az majd csak a szerdai nyitás után látszódik, hogy az orosz katonai beavatkozás miként változtat az eddigi irányon.

A magyar BUX-tőzsdeindex kedden 15:45-kor 0,9 százalékos mínuszban tartózkodik, de a nap elejétől sokkal nagyobb veszteséget kellett ledolgoznia, és folyamatosan csökken a mértéke, így ha ez a nap végéig folytatódik, akkor akár enyhe mínusszal is megúszhatja.

A geopolitikai vitákkal, valamint a koronavírus-járvány okozta bizonytalansággal eltelt két évben sokan nem a legjobb hozamokat elérő alapokba tették a pénzüket. Mostanáig azok a megfontolt befektetők járhattak igazán jól, akik a tőzsdei részvényindexeket lekövető alapokat, azok közül is elsősorban az amerikai S&P 500 vagy NASDAQ 100 vagy a fejlett világ részvényeit tartalmazó MSCI World indexalapot vásárolták meg 2020 márciusában, és azokat egy-két hónappal ezelőttig megtartották. Ezzel amerikai dollárban számolva kevesebb mint két év alatt duplázhatták meg a befektetésük összegét. Most további bizonytalansági tényezőt jelent a szakadár kelet-ukrajnai területek elszakadása, valamint a nyugati szövetségesek által kivetendő szankciók hatásai is.