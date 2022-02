Félmillió felett kereshetnek a szakmunkások

Egyre kevésbé érezhető a fizetések közötti különbség a vidék–főváros viszonylatban, ma már Budapesten kívül is nehéz olyan szakembert találni, aki lényegesen olcsóbban dolgozna. Vidéken is ugyanolyan árakkal dolgoznak az építőipari vállalkozók mint Budapesten.

Rengeteg a megbízhatatlan szakember az ágazatban, emiatt egyre gyakoribb, hogy a rátermettebbek maguk végzik el szinte a teljes felújítást, kezdve a villanyszereléstől a burkolási munkálatokon át a szobafestésig. Ez viszont azzal jár, hogy jelentős rezsiköltségek terhelik, de még ezzel együtt is havonta 500-600 ezer forintot megkereshet tisztán. Ehhez azonban az is kell, hogy folyamatosan, akár hétvégéken is dolgozzon